Medida entra em vigor a partir deste sábado, um de agosto.

Bélgica. Formulário online obrigatório para quem visita o país mais de 48 horas

Ana Patrícia CARDOSO Medida entra em vigor a partir deste sábado, um de agosto.

Mais uma medida que o governo belga está a exigir a quem pretenda visitar o país numa altura de pandemia.

Os viajantes que pretendam ficar na Bélgica por mais de dois dias vão ter de preencher um formulário online a partir, avança a RTL.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros belga anunciou que este formulário destina-se a quem viaja para o país por terra, mar ou ar.

O formulário inclui nome, morada, número de telefone, data de chegada e partida. Será preciso fornecer detalhes sobre como será a viagem dentro do país. Se for de carro, terá de fornecer o seu número de registo do veículo.

O Luxemburgo está listado como "zona laranja" para os belgas, mas não há propriamente restrições. É apenas recomendada uma quarentena de 14 dias e um teste à covid-19, mas estes não são obrigatórios.

No início da semana, a primeira-ministra belga, Sophie Wilmès, medidas drásticas para combater a pandemia.

A decisão foi anunciada no fim do Conselho Nacional de Segurança, convocado com caráter de urgência em Bruxelas. A primeira-ministra belga anunciou "decisões fortes que terão impacto em todos" durante as próximas quatro semanas.

A partir de quarta-feira, 29 de julho, os contactos com membros estranhos ao contexto familiar vão ser reduzidos de um máximo de 15 para um máximo de 5 pessoas. A "bolha social" será assim reduzida para um terço, sem contar com as crianças com menos de doze anos.

