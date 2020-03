Decisão foi tomada hoje.

Bélgica fecha fronteiras

Telma MIGUEL Decisão foi tomada hoje.

O ministro do Interior anunciou hoje que a Bélgica vai fechar as suas fronteiras a todas as deslocações não essenciais de forma a controlar a propagação do Covid-19.

Fica autorizada a entrada e saída de camiões de mercadorias, bem como o regresso do estrangeiro de cidadãos belgas, clarificou o ministro Pieter De Crem.

Segundo o ministro, a decisão foi tomada na sequência de contatos intensivos com os cinco países limítrofes: Luxemburgo, França, Alemanha, Holanda, e Reino Unido.

Também o comboio Eurostar, que faz a ligação em alta velocidade entre Bruxelas e Londres, ou Paris e Amsterdão tem vindo a suprimir todos os dias diversas ligações.

A partir de amanhã, a companhia belga Brussels Airlines deixa de voar e o aeroporto de Charleroi fecha a partir de dia 25 de março.

