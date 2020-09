É a primeira escola belga a encerrar depois da abertura do ano letivo.

Bélgica. Escola em Sibret fecha portas devido ao coronavírus

Ana Patrícia CARDOSO É a primeira escola belga a encerrar depois da abertura do ano letivo.

Um estabelecimento escolar, em Sibret, fechou portas devido ao número de casos de covid-19 entre alunos e o pessoal técnico. Só deverá reabrir a 28 de setembro.

No total, 12 crianças e sete adultos testaram positivo para a covid-19, sendo que estão espalhados por todas as turmas, entre as três turmas de pré-primária e quatro primárias. "Há mais de dois casos em cada turma, daí termos de fechar. Toda a escola está agora em quarentena", confirmou à RTL o presidente da câmara, Yves Besseling.

Um pouco por todo o mundo milhares de alunos regressam às aulas esta semana em plena pandemia. O Luxemburgo não foi exceção, onde a covid-19 dominou as conversas no regresso dos jovens às salas de aulas. Recentemente a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a Europa entrou num momento decisivo no combate à covid-19 com o aumento do número de casos, o início do ano letivo e a chegada em breve do outono. Mas defende que as escolas fechadas deverão ser encerradas como "último recurso".

