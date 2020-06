Bégica contou com dez mortes nas últimas 24 horas (face às 16 reportadas no dia anterior). A Alemanha registou oito óbitos.

Bélgica e Alemanha com abrandamento no número de vítimas mortais

Lusa

A Bélgica registou nas últimas 24 horas um recuo do número de novos casos de covid-19, para 108, e de mortes, para 10, mantendo-se o risco de transmissão abaixo de um, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, foram registados 108 novos casos nas últimas 24 horas (142 na quinta-feira), para um total de 59.819.

À sexta-feira, as autoridades belgas divulgam mais informação, como o risco de transmissão (fator R ou número médio de contágios causados por cada pessoa infetada), que foi de 0,87 entre os dias 05 e 11 de junho, tendo aumentado face aos 0,81 de entre 29 de maio e 04 de junho, mas mantendo-se abaixo de 1, o que significa uma redução da epidemia do coronavirus SARS-CoV-2.

O boletim dá ainda conta de dez mortes nas últimas 24 horas (face às 16 reportadas no dia anterior), totalizando as 9.646 desde o início da epidemia, em fevereiro.

Nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 32 pessoas, (17.568) e 45 tiveram alta hospitalar (16.498 no total).

Entre o início de março e 11 de junho foram realizados 636.910 testes na Bélgica.

O relatório fornece também indicadores que mostram que a circulação do vírus mantém, desde há oito semanas, uma tendência em baixa, dando como exemplo a redução de 26,2% de novos casos na semana entre 01 e 07 de junho face à anterior (23 a 31 de maio), que passaram de 1.109 para 818.

O número de mortes recuou, por seu lado, 30,9%, de 165 para 114 entre a semana de 23 a 31 de maio e a de 01 a 07 de junho.

Alemanha

A Alemanha registou oito óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, uma desaceleração do número diário de vítimas mortais, elevando o total para 8.763 desde o início da pandemia de covid-19.



O Instituto Robert Koch (RKI) indica, na sua página oficial, que são vários os estados federados no país que não registaram vítimas mortais num dia, como Berlim ou Hamburgo.

No total, a Alemanha regista 185.674 casos de covid-19, mais 258 do que no dia anterior, e 171.600 casos considerados curados, um aumento de 400.

As regiões mais afetadas são também as maiores geograficamente e as mais populosas do país: a Baviera, com 47.574 casos diagnosticados e a Renânia do Norte-Vestefália com 39.060 casos.

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, disse hoje, na emissora RBB, que o país "continua a ter, ainda que num nível baixo, novas infeções todos os dias", ressalvando que os novos casos surgem "numa escala possível de controlar".

"Também sabemos que, seja em reuniões familiares ou em celebrações religiosas, o vírus ainda existe. Se deixamos de ter cuidado, ou se facilitarmos demasiado, vai voltar a espalhar-se muito rapidamente", destacou.

