Pandemia

Escolas fechadas na Bélgica. Transfronteiriços têm direito a licença familiar

Henrique DE BURGO A decisão de encerrar as escolas uma semana antes do previsto está relacionada com o aumento das infeções no país vizinho.

As autoridades belgas decidiram encerrar as escolas de 20 a 24 de dezembro, ou seja, ainda antes das férias de Natal, que decorrem entre 27 de dezembro e 9 de janeiro. A decisão de encerrar as escolas uma semana antes do previsto está relacionada com o aumento das infeções no país vizinho.



Com o encerramento das escolas belgas, os trabalhadores transfronteiriços vão poder pedir licença por motivos familiares.

O Ministério da Segurança Social do Luxemburgo disse ao jornal L’Essentiel que "os trabalhadores fronteiriços belgas podem usar a licença por motivos familiares", bastando apresentar um certificado oficial do estabelecimento escolar ou das autoridades competentes a dar conta do encerramento da escola.



