Bélgica. Cafés e restaurantes vão poder servir no interior a partir da próxima semana

AFP Os cafés e restaurantes vão poder receber clientes em ambientes fechados a partir de quarta-feira, 9. Os jantares não podem ir além das 23h30.

Mais um passo para o alívio das restrições no stor da restauração belga foi anunciado pelo Governo no final da semana. Estava programado desde 11 de maio, mas permaneceu suspenso mediante a avaliação da situação pandémica.

"Os números positivos permitem-nos dar este primeiro passo a partir de 9 de Junho", disse Alexander De Croo, primeiro-ministro belga, no final da reunião de consulta com vários líderes políticos do país.

O que vai acontecer a partir de quarta-feira? Os estabelecimentos poderão abrir de manhã, a partir das 5 da manhã, e fechar mais tarde, às 23h30. Após quase sete fechados, bares e restaurantes estavam abertos apenas parcialmente, nos terraços, desde 8 de maio. Agora, para além do horário alargado, os clientes voltam a poder consumir nos espaços interiores.

"Estamos a assistir a uma queda muito acentuada do número de pessoas em cuidados intensivos", disse De Croo. Mais de 4,8 milhões de belgas, ou 53% da população adulta, já receberam pelo menos uma primeira dose da vacina.

Para além da maior flexibilidade na restauração, outras medidas entram em vigor esta semana:

- Não é necessário teste PCR para os menores de 12 anos.

- Não é preciso fazer quarentena ou teste PCR se o viajante tem a vacinação completa.

- Dois testes PCR gratuitos para aqueles que ainda não foram vacinados ou que ainda não receberam a sua segunda dose.

- Sem quarentena obrigatória para quem regressa de uma zona verde ou laranja. Aqueles que regressam de uma zona vermelha terão de utilizar o certificado covid-19 sem quarentena (desde que tenham sido totalmente vacinados durante pelo menos duas semanas ou possam apresentar um teste negativo realizado nas últimas 72 horas ou um certificado que prove que já foram infetados com a covid-19).

