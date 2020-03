Com o confinamento obrigatório que começou a 18 de março na Bélgica, os cabeleireiros dizem que não podem cumprir regras de segurança e não sabem se vão ter apoios.

Bélgica. Cabeleireiros belgas revoltados por continuarem abertos

Na Bélgica os cabeleireiros estão revoltados por não estarem incluídos no fecho obrigatório de toda a atividade de rua que começou na quarta-feira, 18 de março, ao meio-dia com o confinamento obrigatório decretado pelo governo federal.

"É incompreensível, não sabemos o que fazer. Eu vou fechar o salão hoje às cinco, e não volto a abrir. Mas como temos autorização para funcionar, não sei se poderemos receber a ajuda financeira a que os outros negócios se podem candidatar", diz Melisse Golger, dona de um salão unissexo na zona das instituições europeias.

A ministra da saúde belga, Maggie De Block, anunciou que como medidas de segurança, nos locais públicos, devem ser respeitadas a distância de 1,5 m entre as pessoas. E que não esteja mais do que uma pessoa por cada 10 metros quadrados. "Segundo a lei, podemos trabalhar por marcação e só com um cliente de cada vez", refere Melisse Golger. Mas, questiona, "como é que aplicamos a regra de nos mantermos a 1,5 metros do cliente que vem cortar, ou pintar o cabelo? É impossível. Isto é um assunto muito delicado", reitera.

As medidas de confinamento obrigatório que estarão em vigor na Bélgica até 5 de abril proíbem o ajuntamentos de pessoas e de deslocações não prioritárias, e o encerramento de todo o comércio não essencial. Apenas ficam abertas lojas de produtos alimentares para pessoas e animais, lojas de conveniência até às 22h, farmácias e quiosques de vendas de jornais. É também autorizada a saída para a prática de exercício físico, desde que não seja em grupo, e as saídas para comprar bens essenciais e deslocações a hospitais. E permanecem a funcionar, em regime de rendez-vous (marcação, em português), os cabeleireiros.

A entidade representante do setor, Coiffure.org, já lamentou a decisão do governo provisório de não tornar obrigatório o fecho destes estabelecimentos, quando foram tomadas medidas radicais para garantir a saúde pública, nomeadamente que as pessoas têm que permanecer em suas casas, sem contactos sociais. "Mas isso não se aplica aos cabeleireiros, uma medida que nós, enquanto federação, não conseguimos compreender", refere o comunicado do Coiffure.org.

"Na nossa profissão não podemos manter estas distâncias (de segurança) e é inquietante que o governo não se dê conta. O que é ainda mais inquietante, é que os clientes não percebam a gravidade da questão e que haja muitos relatos de cabeleiros que estão a sofrer fortes pressões da parte dos seus clientes e, apesar das regras impostas pelo governo, estejam à espera que um cabeleireiro lhes forneça um serviço igual ao do costume"."As pessoas estão muito stressadas e sem saber o que fazer", relata Melisse Golger, que refere que no grupo de Facebook e de Whatsapp dos cabeleireiros a desorientação é bem evidente.

"Tomei a decisão de fechar, mas não sei o que me espera. Mas não vou arriscar por em risco a saúde das pessoas que aqui trabalham, das suas famílias e a segurança dos clientes", desabafa.



