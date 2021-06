O caso de Conings abalou a Defesa belga devido às falhas na monitorização de elementos radicalizados no seio das forças armadas.

Sociedade 2 min.

Bélgica

Autoridades confirmam morte de militar de extrema-direita procurado desde maio

AFP O caso de Conings abalou a Defesa belga devido às falhas na monitorização de elementos radicalizados no seio das forças armadas.

O militar belga de extrema-direito direita radicalizado, Jurgen Conings, que era procurado há mais de um mês, foi encontrado morto este domingo no leste da Bélgica. O homem era procurado desde maio pela polícia europeia, a Interpol.

"Este domingo, 20 de junho de 2021, o Mestre Cabo Jürgen Conings foi encontrado morto", anunciou a ministra da Defesa Ludivine Dedonder e o chefe da Defesa Michel Hofman numa declaração conjunta.

O alerta foi emitido após ter sido encontrado um corpo na floresta de Dilsen-Stokkem, na província flamenga de Limburg. "Segundo os primeiros elementos da investigação, seria Conings Jürgen, desaparecido desde 17 de maio de 2021", disse a Procuradoria Federal ao início da tarde de domingo.

As autoridades suspeitam agora de suicídio com arma de fogo, que será confirmada por um perito forense, esclareceu o procurador. O soldado de 46 anos de idade, considerado perigoso, estava no arquivo da agência belga de análise de ameaças terroristas (Ocam) e era suspeito de querer atacar representantes do Estado belga e um virologista conhecido. O homem terá tido acesso a armas e munições.

"A descoberta do corpo sem vida põe fim a cinco semanas de insegurança e ameaça", disse o ministro. "O Estado-Maior e eu continuaremos a trabalhar para resolver os problemas identificados. Tomaremos todas as medidas necessárias para evitar que tais acontecimentos se repitam no futuro", assegurou Ludivine Dedonder. "Os meus pensamentos vão primeiro para a principal vítima deste caso; a família de Jürgen Conings, que perdeu um pai e um companheiro", acrescentou.

Foto: AFP

O corpo foi encontrado perto de uma área onde a polícia e o pessoal militar tinham conduzido várias buscas após o veículo de Conings ter sido encontrado a 18 de maio, no dia seguinte à fuga. Quatro lança-foguetes anti-tanque e munições foram encontrados no veículo.



De acordo com cartas encontradas pelos investigadores forenses, Conings estaria determinado a atacar funcionários do Estado e o virologista Marc Van Ranst.

Listado desde fevereiro

O caso de Conings abalou a Defesa belga devido às falhas na monitorização de elementos radicalizados no seio das forças armadas.

O militar tinha sido colocado na lista belga de possíveis ameaças terroristas, mas nem o Ministério da Defesa belga nem os serviços de inteligência militar tinham sido informados desta inclusão.

Jurgen Conings sido sancionado pelo superior hierárquico militat em 2020 devido ao seu perfil radicalizado e aos comentários racistas no Facebook, tendo-lhe sido retirada a autorização de segurança. Mas continuou, por exemplo, a ter acesso ao depósito de armas enquanto assistente dos instrutores militares que preparavam os candidatos para missões no estrangeiro.

Desde o caso de Conings, 12 militares foram já retirados de missões e locais sensíveis devido às opiniões radicais. O governo belga comprometeu-se a reforçar as regras de acesso às armas, tendo sido lançadas várias investigações internas no país.

Uma mobilização nas redes sociais, particularmente por membros ou ex-membros do Exército, a favor do soldado tinha suscitado a preocupação do ministro da Defesa. "Estamos a desenvolver um quadro claro para lutar contra a ideologia extremista dentro da Defesa", reiterou a ministra da Tutela.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.