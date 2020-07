Mais de 30% de novos casos confirmados significa uma média de 114,7 infecções por dia.

Bélgica. Aumento de 32% de novos casos começa a parecer uma segunda vaga

Ana Patrícia CARDOSO Mais de 30% de novos casos confirmados significa uma média de 114,7 infecções por dia.

O Instituto Sciensano divulgou esta sexta-feira, 17, os números diários e a média de novos casos durante os últimos 7 dias. Com mais 32% de novas infeções, podemos estar a olhar para uma segunda vaga no país vizinho.

Mais de 30% de novos casos confirmados significa uma média de 114,7 infecções por dia. O número total de casos confirmados já subiu para 63.238. Comparando com quinta-feira, por exemplo, houve 199 novas infeções.

Esta semana, voltaram a ser discutidas possíveis medidas de retorno ao confinamento. O epidemiologista Yves Van Laethem, citado pela RTL, não exclui a reconfinamento parcial, opinião partilhada pelos peritos que aconselham o Governo.

Guia. Tudo o precisa saber sobre as fronteiras alemãs e belgas Com o Luxemburgo na "lista de risco", a Alemanha impõe quarentena obrigatória. A Bélgica só recomenda.

É importante lembrar que a Bélgica foi dos primeiros países europeus a colocar o Luxemburgo na "zona laranja".

Depois da Bélgica, também a Alemanha decidiu colocar o Luxemburgo na lista de países de risco por causa do aumento exponencial do número de infeções registadas no país de há três semanas para cá.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.