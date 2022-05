A atribuição de mais 250 acreditações para formar médicos vai reduzir o número de jovens belgas e estrangeiros que ficam de fora das colocações.

Bélgica assina acordo histórico para poder formar mais médicos

Max HELLEFF Depois de um longo debate entre as comunidades flamenga e francófona, o país vai ter mais 250 acreditações para novos médicos, o que vai permitir um maior equilíbrio entre o número de profissionais formados e o número de médicos que consegue aceder à profissão.

O acordo é descrito pela imprensa local como "histórico" e "sensato". E é preciso dizer que, à luz das intermináveis querelas comunitárias entre as flamengos e francófonos, esta reorganização da paisagem médica belga representa um passo em frente inesperado. Terá consequências para todos os estudantes de medicina do país, mas também para muitos estrangeiros, incluindo alguns luxemburgueses que frequentam as suas universidades.

Mas, afinal, de que se trata este acordo? Em suma, há 25 anos a Bélgica decidiu reduzir o défice da segurança social e, nesse processo, reduziu o número de candidatos à prática da medicina. A Flandres acompanhou-a nesse passo e retirou alunos todos os anos.

Em contrapartida, a Bélgica francófona (Bruxelas e Valónia) resistiu à decisão e produziu mais médicos novos do que o número de acessos à profissão (os chamados "números Inami") a que tinha direito ao abrigo de acordos anteriores. E a situação tem vindo gradualmente a piorar.

Universidades francófonas tiveram de recuar

A Flandres não gostou e forçou os falantes de francês a limpar a sua bagunça. Caso contrário, treinariam os seus futuros médicos e dentistas sem lhes poder garantir o acesso à profissão. Sob pressão, as universidades francófonas foram obrigadas a organizar um exame de admissão aos cursos de medicina e odontologia. Mas a situação não melhorou, muito pelo contrário.

O acordo recentemente alcançado pelo ministro francófono do Ensino Superior, Valérie Glatigny, e pelo ministro federal da Saúde, Frank Vandenbrouck, faz parcialmente tábua rasa do passado. A partir de 2028, serão concedidas cerca de 250 acreditações Inami adicionais aos francófonos, o que lhes permitirá formar mais médicos.

Em troca, porém, as suas universidades terão de organizar um exame de admissão para selecionar rigorosamente os candidatos a medicina e assegurar que, no final do curso, o número destes candidatos será equivalente ou quase equivalente ao número de licenças disponíveis.

Pode a medicina tornar-se um privilégio?

As entrelinhas parecem sugerir que esta "competição" será mais difícil do que o "exame" que tem classificado aspirantes a médicos nos últimos anos.

Os estudantes irão assim enfrentar um obstáculo adicional. Apenas os mais bem preparados poderão ter acesso aos estudos de medicina. Há quem já esteja a condenar a medida, argumentando que a medicina se tornará um privilégio de jovens de meios abastados, que geralmente se formam nas melhores escolas secundárias. Mas a grande vencedora é sem dúvida a saúde dos belgas, que em breve terá mais médicos de serviço.

Faltam médicos na Valónia remota

Um inquérito realizado há alguns anos mostrou que as áreas mais remotas da Valónia teriam falta de profissionais de medicina geral e familiar. Hoje em dia, os jovens médicos belgas preferem a cidade ao campo, querem tirar partido das suas noites e fins-de-semana, e muitas vezes optam por uma especialização que assegura uma vida mais confortável.

O atual compromisso baseia-se num quadro diferente, que examina as patologias dos belgas e conclui que estes necessitarão de mais médicos na próxima década. Estes profissionais serão formados nas universidades do país.

Em princípio, a Bélgica deveria recorrer menos a mão-de-obra estrangeira para compensar a escassez de pessoal nos seus hospitais. Mas, tal como no resto do mundo ocidental, o envelhecimento da população é um desafio que está a ser preparado. Este acordo é um passo nessa direção.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

