Bélgica aprova 34 dias de teletrabalho para transfronteiriços

O Conselho de Ministros belga deu luz verde ao aumento do número de dias de teletrabalho dos transfronteiriços. Os trabalhadores do país vizinho terão assim direito a 34 dias de ‘homeoffice’ em vez dos atuais 24.



Com o aval do Conselho de Ministros, Bruxelas pode avançar com o processo legislativo, que deverá ficar concluído ainda este ano. O limite de 34 dias anuais terá efeitos retroativos a 1 de janeiro.

Assim, os trabalhadores que vivem no país vizinho poderão trabalhar a partir de casa 34 dias por ano, sem qualquer implicação fiscal ou ao nível da segurança social.

Note-se que também os transfronteiriços franceses vão passar a ter direito a 34 dias de teletrabalho, nas mesmas condições. Para os gauleses, a medida entra em vigor no próximo ano, de acordo com a imprensa.

No que toca à Alemanha, os trabalhadores transfronteiriços têm, para já, direito a apenas 19 dias de trabalho remoto. Segundo os jornais, o eventual aumento estará em discussão.



