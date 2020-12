"Isto pode ser explicado pelos contactos extremamente frequentes com o Luxemburgo", disse o responsável pela comunicação da evolução da pandemia no país vizinho.

Sociedade 3 min.

Bélgica alerta para aumento de casos na fronteira com o Luxemburgo

Na sua atualização diária do balanço que reflete a evolução da pandemia, a Bélgica sublinhou uma diminuição do número de novos casos identificados pelas autoridades de saúde em praticamente todo o país, à exceção da província do Luxemburgo, onde o grau de contaminação até aumentou nas últimas semanas.

De acordo com o clínico responsável pela comunicação dos números belgas, "há uma ligeira diminuição" da circulação do vírus a nível nacional, ainda que a província com o mesmo nome do país vizinho continue a puxar os números para cima já que na passada semana se observou um aumento de 19% do número de novos casos diagnosticados.

Especulação?

Na perspetiva de Yves Van Laethem, na fronteira do Luxemburgo a contaminação está particularmente a aumentar entre os maiores de 40 anos e os trabalhadores serão os principais responsáveis pela circulação do SARS-CoV-2 nas fronteiras.

"Isto pode ser explicado pelos contactos extremamente frequentes com o Luxemburgo e sabemos que o Luxemburgo é atualmente um dos países com uma das mais altas taxas de contaminação da Europa", avançou o clínico, sem qualquer prova científica da opinião que expressou no briefing matinal desta segunda-feira.

De facto, o próprio Yves Van Laethem referiu que o aumento do número de casos na região não não está explicado, admitindo até que atribuí-lo à circulação dos trabalhadores fronteiriços é especulativo. Só nas próximas duas semanas é que os especialistas tencionam lançar um relatório que capaz de explicar o fenómeno que o clínico usa para incentivar o regime de teletrabalho.

Outros fatores

Depois de associar o aumento de casos às pessoas que moram na Bélgica e desenvolvem a sua atividade no Grão-Ducado, Van Laethem exclui que os números possam ter sido inflacionados pelo facto de, desde 23 de novembro o rastreio belga ter passado a incluir mesmo doentes que não apresentavam qualquer sintoma da doença, os chamados assintomáticos. "O número de testes realizados não aumentou significativamente. Portanto, isto não pode explicar todo o fenómeno a que estamos a assistir", descartou o porta-voz belga.

Segundo a RTL, outras das possibilidades que esteve em cima da mesa da atualização diária dos números belgas foi a de um aumento das contaminações de adulto para criança e vice-versa, com o regresso às aulas em pano de fundo. Sem dados concretos para avaliar a progressão do vírus no país, qualquer hipótese só poderá ser confirmada quando forem publicados os tais dados específicos que as autoridades só deverão lançar dentro de quinze dias.

Recomendações

Além de evitar deslocações desnecessárias, o porta-voz interfederal da luta contra no novo coronavírus voltou a falar sobre a importância do uso correto das proteções faciais. A poucas semanas das épocas festivas, o responsável recomenda uma rápida maratona de compras, adiando dias melhores para "quando formos um pouco mais capazes de combater o vírus por vacina e clima".

O perito voltou a torcer o nariz às viagens ao estrangeiro, exceto por motivos profissionais. "Não estamos a falar de viagens longínquas, mas sim dos países que se encontram nas nossas fronteiras. A maioria dos países próximos de nós tem uma epidemiologia que não é necessariamente favorável. A taxa de infeção é atualmente relativamente alta ou superior nos Países Baixos, Alemanha e especialmente no Luxemburgo", voltou a sublinhar.

