Educação

Beetebuerg Helleft. ONG luxemburguesa reabilita escolas em Cabo verde

Henrique DE BURGO

A Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, em Cabo Verde, inaugurou recentemente as obras de reabilitação de um conjunto de escolas do ensino básico e jardins-de-infância.

O financiamento das obras foi feito pela ONG luxemburguesa Beetebuerg Helleft, que se fez representar no local pelo seu presidente e antigo burgomestre de Bettembourg, Roby Biwer, pelo vereador Jean-Marie Jans e pelo conselheiro comunal Marco Estanqueiro.

De acordo com a agência de notícias cabo-verdiana Inforpress, as obras são referentes à primeira fase da reabilitação do parque educativo de Santa Catarina.

Nesta primeira fase, a ONG Beetebuerg Helleft ofereceu 348 mil euros à autarquia local para a reabilitação das infraestruturas educativas inauguradas. Para a segunda fase vão ser doados mais 180 mil euros para a reabilitação de outras escolas.

Ao todo, a ONG de Bettembourg comprometeu-se a financiar a reabilitação de toda a rede escolar do município, através de um projeto trienal, num valor de 762 mil euros, dos quais 593 mil euros são assegurados pela Estado luxemburguês e cerca de 150 mil euros pela própria ONG.

Além da reabilitação de escolas, jardins infantis e outras infraestruturas, o financiamento vai cobrir, por exemplo, a formação de professores, equipamento informático.



