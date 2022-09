Um terço do país está debaixo de água. chuvas afetaram mais de 33 milhões de pessoas.

Cheias

Bebé de quatro dias sobrevive a inundações no Paquistão

Um terço do país está debaixo de água. chuvas afetaram mais de 33 milhões de pessoas.

Uma menina - tão pequena que ainda nem tem nome - vive com a mãe, Hajira Bibi, e a família numa tenda fornecida pelos serviços de emergência paquistaneses, no noroeste do país.

Hajira quer voltar para casa mas, para isso, tem de limpar toda a lama que se acumulou em sua casa devido às inundações que devastaram o Paquistão. O deslizamento de terras forçou a família a refugiar-se na berma de uma estrada. "Levei-a para a autoestrada quando ela tinha apenas quatro dias (...) Ela era tão pequena...", disse a mãe à AFP. "Ela estava doente e também tinha febre. O meu bebé teve grandes problemas por causa do calor" lembra.

Na aldeia perto de Charsadda, o calor era abrasador. Dormiram na autoestrada durante dias, sem ventilador, sem água e sem nada para manter os mosquitos longe da recém-nascida. Quando as águas começaram a baixar, a lama tinha coberto a casa de três quartos. "Tudo o que queremos é que a nossa casa seja arranjada. Dói-me ver as crianças aqui deitadas", implora Hajira, que também espera que um médico venha ver a sua família de 15 pessoas.

Hajira acredita que a filha nasceu quatro dias antes das cheias e tem agora cerca de 10 dias. Como é frequentemente no Paquistão rural, o dia em que o bebé nasceu não foi registado.

Também não tem a certeza da própria idade, mas estima que tenha 18 anos. Diz que tinha cerca de 12 anos quando deu à luz o seu primeiro filho. A família mudou agora as suas tendas para um local seco fora de casa, com as crianças a partilharem camas de corda.

Nestas condições, é provável que surjam infeções muito em breve. A bomba de água está avariada, por isso, os adultos não se lavam em água limpa há quase uma semana. As crianças estão a nadar nas mesmas piscinas de água de inundação onde os búfalos se banham e urinam.

"A inundação terminou, mas a água estava muito suja, muito lamacenta. Todas as crianças têm erupções cutâneas e a sua saúde está a deteriorar-se", diz o marido de Hajira, Naveed Afzal, que perdeu o seu emprego como trabalhador agrícola por causa da catástrofe.

A bebé é lavada com os poucos biberões de água mineral recebidos num ponto de doação. Os homens têm de caminhar várias horas todos os dias para lá chegar.

Cenas como esta estão a acontecer em todo o Paquistão, onde as inundações causadas pelas chuvas das monções inundaram um terço do país, prejudicando mais de 33 milhões de pessoas. A UNICEF estima que 16 milhões de crianças foram são afetadas e que 3,4 milhões necessitam de assistência humanitária.



