Em mais uma audiência, no tribunal do Grão-Ducado, foram apresentadas três soluções ao ator vencedor do Óscar para resolver o litígio.

Batalha legal Pitt-Jolie continua acesa no Luxemburgo

A bola está agora no campo de Brad Pitt como confirmou um juiz luxemburguês, no passado dia 26, estando o ator de "Era uma vez em Hollywood" a analisar as soluções para resolver a sua batalha jurídica com a antiga empresa da ex-mulher Angelina Jolie.

O Grão-Ducado é o teatro de uma guerra pelo controlo da holding luxemburguesa Quimicum, devido à separação do antigo casal. A empresa que Brad Pitt e Angelina Jolie detinham em conjunto controla uma vinha e uma propriedade no sul de França, Chateau Miraval, onde os dois se casaram em 2014.

A disputa seguiu-se à venda de Angelina Jolie, em 2021, da sua metade da propriedade ao oligarca russo Yuri Shefler. A antiga participação da atriz é agora pertença de uma filial da empresa de vodka e bebidas Stoli Group, com sede no Luxemburgo, propriedade do russo.

A sociedade de Brad Pitt, Mondo Bongo, detém a outra metade da propriedade francesa.

Só que o ator e Yuri Shefler envolveram-se numa disputa que levou a discussões acaloradas entre os advogados dos dois dois lados numa sala de tribunal quase vazia, no dia 26 de janeiro.

A equipa jurídica de Brad Pitt acusou o oligarca russo de ter ligações estreitas com o presidente russo Vladimir Putin, provocando uma tempestade mediática contra Jolie. A cidadania russa de Yuri Shefler foi evocada em tribunal por Veronique Hoffeld, advogada da Loyens and Loeff, que representa o ator.

Em resposta, Max Maillet, o advogado que representa a empresa Nouvel, apresentou ao juiz uma garrafa de vodka Stoli Stoli da Yuri Shefler com um desenho a apoiar a Ucrânia. "Estou farto de ver o meu cliente ser retratado como um oligarca russo, enquanto ele ajuda as vítimas de guerra ucranianas", declarou ao Luxembourg Times o advogado Max Maillet.

No ano passado, a empresa Nouvel entrou com uma ação judicial para obter representação idêntica no conselho de administração da Quimicum. O seu último presidente demitiu-se em junho de 2021. Desde então, nenhuma das partes pode tomar qualquer decisão empresarial devido à legislação luxemburguesa.

"Yuri Shefler não está interessado na discussão de Brad Pitt com a sua ex-mulher, ele só quer fazer vinho com o ator e vender os produtos", alegou Max Maillet em tribunal.

A sociedade Mondo Bongo, de Brad Pitt, deseja liderar o conselho de administração da Quimicum. "Enviámos o nosso relatório fiscal à equipa Nouvel, para compreenderem o que significaria uma liderança da Quimicum, sediada na Califórnia, mas eles ignoraram-nos durante dois meses", disse a advogada Veronique Hoffeld, que representa o ator, na audiência.

A defesa do outro lado retorquiu que a Mondo Bongo também ignorou as tentativas da Nouvel de se encontrar com a equipa de Pitt durante mais de um ano.

A gestão da Quimicum continuará no limbo, pelo menos até meados deste mês, altura em que ambas as partes voltam a tribunal. Ficará então a saber-se se Brad Pitt aceitou uma das três soluções propostas pela empresa Nouvel.

Quais são as três soluções?

A equipa jurídica da Nouvel, da E2M, firma de advogados luxemburguesa apresentou em tribunal as três soluções para resolver a disputa.

A primeira: o conselho de administração da holding Quimicum ser constituída por uma pessoa da Califórnia, em representação da Mondo Bongo, uma pessoa residente na Suíça, em representação da Shefler, e uma entidade neutra do Luxemburgo.

A segunda: serem nomeados dois membros do conselho de administração do Luxemburgo.

A terceira proposta não foi claramente definida em tribunal.

Estas três propostas da Nouvel para a liderança da Quimicum serão apresentadas diretamente a Brad Pitt, que as aceitará ou recusará, anunciou a advogada Veronique Hoffeld.

*Artigo publicado originalmente no Luxembourg Times e traduzido por Paula Santos Ferreira.



