Brad Pitt e Angelina Jolie. Divórcio já chegou ao Luxemburgo

Em causa está uma propriedade em França onde o casal se casou, em 2014.

Estiveram juntos 11 anos. Separaram-se há cinco, mas a disputa legal pela divisão de todos os bens continua para um dos casais mais conhecidos em todo o mundo.

Os astros de Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt voltam agora a tribunal para resolver uma situação pendente acerca de um lugar que lhes será bastante próximo, já que foi ali que trocaram alianças em 2014: o Château Miraval, em França. E, desta vez, o Grão-Ducado está envolvido.

De acordo com a notícia avançada pela "US Weekly", Brad Pitt apresentou uma queixa no tribunal do Luxemburgo, a 21 de setembro, porque Angelina e a sua equipa legal estará a excluí-lo da venda das ações relativas ao Château Miraval. Cada um tem 50% das ações da Quimicum, sediada no Luxemburgo, que é a proprietária do castelo que o casal comprou em 2011 e que está estimado em cerca de 136 milhões de euros.

O processo menciona que a Nouvel, empresa de Jolie, não agiu no melhor interesse da Quimicum, nos últimos quatro anos. O comportamento de Jolie é "outro exemplo desta pessoa a tentar contornar as regras e evitar as suas obrigações", cita uma fonte à US Weekly, acrescentando que esta é uma "disputa particularmente desagradável" uma vez que foi Pitt a impulsionar a propriedade e a equilibrar as percentagens entre o casal. Até 2013, a Mondo Bongo, a holding do ator, detinha 600 das mil ações, mas este vendeu 100 à sua parceira à data para ficar 50/50.

Esta propriedade de 600 hectares, localizada na Provença, é conhecida por produzir dos melhores vinhos rosé do mundo mas, desde 1970, que também tem um estúdio de gravação por onde terão passado vários astros da música como Pink Floyd, The Cure, AC DC, Muse ou Sting.













