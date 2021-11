As vítimas tinham ocupado uma antiga agência bancária.

Sociedade 9

Incêndio

Barcelona. Incêndio faz quatro vítimas mortais, incluindo um bebé e uma criança de três anos

Redação As vítimas tinham ocupado uma antiga agência bancária.

Quatro pessoas morreram num incêndio no centro de Barcelona, na terça-feira de manhã. Entre as vítimas, estão um bebé e uma criança de três anos, noticiou o jornal "La Vanguardia", citando a administração da cidade. Todas as vítimas pertenciam à mesma família.

O espaço onde a família morreu costumava ser uma agência bancária, mas tinha sido ocupada, uma prática a que algumas famílias vulneráveis recorrem quando não podem pagar um alojamento, segundo a AP.

Em Barcelona, os ocupantes estão a utilizar casas, apartamentos e instalações comerciais não utilizadas para viver. Isto é ilegal, mas os processos de despejo são morosos.

9 Incêndio em Barcelona AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Incêndio em Barcelona AFP Incêndio em Barcelona AFP Incêndio em Barcelona AFP Incêndio em Barcelona AFP Incêndio em Barcelona AFP Incêndio em Barcelona AFP Incêndio em Barcelona AFP Incêndio em Barcelona AFP Incêndio em Barcelona AFP

De acordo com a France-Presse, outras quatro pessoas que viviam no local conseguiram fugir do fogo e foram encontradas num pátio pelos bombeiros. Estes quatro sobreviventes receberam cuidados médicos devido à inalação de fumo, disse a porta-voz da autarquia de Barcelona, citada pela agência de notícias Associated Press (AP).

Um porta-voz da polícia regional [Mossos d'Esquadra] disse à AP que foi aberta uma investigação às causas do incêndio.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.