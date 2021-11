Barbados diz adeus à Rainha Isabel II e torna-se uma República

Omicron Países Baixos detetam 13 casos de nova variante

As autoridades de saúde dos Países Baixos confirmaram a presença de pelo menos 13 casos da nova variante ómicron do coronavírus entre os 61 passageiros que acusaram positivo na sexta-feira, após aterrarem no aeroporto Schiphol, de Amesterdão.