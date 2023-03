O objetivo é proibir a mendicidade entre as 7h e as 22h, nos parques e nas praças públicas, como também em certas ruas da capital, principalmente na parte alta e no bairro da Gare.

Cidade do Luxemburgo

Proposta de banir mendigos da capital divide partidos

Susy MARTINS

A Cidade do Luxemburgo quer proibir a mendicidade em certas ruas da capital. Uma proposta que irá a votos no próximo conselho comunal, que se realiza a 27 de março, segundo o Paperjam.

Num comunicado, a União Comercial da Cidade do Luxemburgo diz apoiar esta ideia, uma vez que a mendicidade tem consequências pesadas na atratividade do centro da cidade. Segundo a organização, muitos visitantes já não vão às compras na capital devido à presença de mendigos.

Por outro lado, o partido déi Lénk da Cidade do Luxemburgo também reagiu à proposta e diz-se “indignado” com a ideia da maioria DP-CSV, que apresentou a proposta. Para o partido de esquerda “a mendicidade é o fruto de desigualdades sociais” para as quais é preciso encontrar soluções.



