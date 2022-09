O grupo, que protagonizou uma reportagem publicada pelo Contacto, estará também ao centro de um documentário realizado por Telmo Soares.

Sociedade 3 min.

Paralisia cerebral

Banda 5.ª Punkada inspira livro de Valter Vinagre

Lusa O grupo, que protagonizou uma reportagem publicada pelo Contacto, estará também ao centro de um documentário realizado por Telmo Soares.

A banda 5.ª Punkada inspira um novo livro do fotógrafo Valter Vinagre e também um documentário realizado por Telmo Soares, que foi esta quarta-feira selecionado para exibição no WOMEX, anunciou a produtora Omnichord.

O projeto musical fundado no seio da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC) realizou este ano uma digressão que levou os 5.ª Punkada a Coimbra, Aveiro, Guarda, Beja e Tondela, atuações acompanhadas por Valter Vinagre, cujo registo fotográfico dá origem a "A noite magoa", edição da Omnichord que conta com texto de Luís Pedro Cabral.

O fotógrafo, que esteve no backstage, nas viagens, nas montagens e desmontagens, comungando da preparação, concentração e da ansiedade pré-concerto, e também da descontração, contou à agência Lusa que a experiência com a banda de Coimbra "foi extraordinária do ponto de vista humano".

"Não me considero uma pessoa preconceituosa nem tenho nenhum ‘macaquinho’ na cabeça em relação a estas temáticas [da deficiência]. Mas foi uma grande surpresa constatar que, de facto, não é a diferença que promove piores ou melhores resultados. Quando se quer e se acredita, é-se capaz de fazer coisas. Eles mostraram-me que são artistas de corpo inteiro!", afirmou.

'Punk as you are' Os 5ª Punkada não são uma banda qualquer. São um maravilhoso feitiço, que nos chega de Coimbra. Dos 5ª Punkada, quatro são utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. Eis os Blues da sua vida.

Filme "Somos Punks ou não?" é sobre "amor pela música"

Através das imagens, Valter Vinagre tentou responder a duas questões:

"Uma é se são punks ou não - e do ponto de vista musical são! Outra, era se haveria algumas dúvidas relativamente às suas capacidades - e na resistência e querer, são artistas de pleno direito".

Espetador privilegiado da digressão dos 5.ª Punkada, o fotógrafo nunca encontrou do outro lado, o da plateia, "alguma frieza por se estar a ver gente em cadeira de rodas ou com limitações de atenção a fazer música".

"Pelo contrário, foram grandes momentos de punk-rock mesmo. E é claro que fiquei fã", sublinha.

Valter Vinagre garante que "ninguém fica indiferente ao ver os 5.ª Punkada" ao vivo, "mas não por piedade ou algo assim: é que se nos abstrairmos do ponto de vista visual, o que temos é uma banda como qualquer outra, que se entrega totalmente".

Com "A noite magoa", título de umas das músicas da banda, a intenção foi "devolver-lhes essa maneira de estar e de ser, e mostrar que são pessoas iguais às outras, com uma limitação que não os impede de criar. A sua resistência é uma forma de dizer 'não olhem para nós de uma maneira diferente'", sublinha.

Entretanto, a banda que junta Fausto Sousa (voz), Fátima Pinho (teclados), Jorge Malheiro (guitarra e voz), Miguel Duarte (baterista) e Paulo Jacob (guitarra e voz) soube esta quarta que estará na secção documental da feira e festival de promoção musical WOMEX, que acontece em outubro em Lisboa.

"Somos Punks ou não?", documentário sobre os 5.ª Punkada realizado por Telmo Soares, foi anunciado entre a seleção de filmes a exibir durante o festival.

O realizador, que é também músico, registou todo o processo de gravação do disco "Somos Punks ou não?", acompanhou ensaios e a digressão em que participaram Vítor Torpedo, Surma e Rui Gaspar - tal como Telmo Soares, músico de outra banda, os First Breath After Coma.

O resultado é um filme que "não é sobre musicoterapia, não é sobre inclusão social, é sobre participação real, é sobre amor pela música, força de vontade e uma banda de verdade que precisa trabalhar mais para superar todas as barreiras que eles enfrentam", descreve a produtora Omnichord.

A par de "Somos Punks ou não?", foram também selecionados outros dois filmes portugueses para o WOMEX: "Batida Apresenta: The Almost Perfect DJ", de Pedro Coquenão, e "SOA", de Raquel Castro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.