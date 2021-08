A primeira semana de agosto foi a quinta consecutiva com descida do número de novos casos e da taxa de incidência.

Covid-19. Número de infetados continua a diminuir no Luxemburgo

A primeira semana agosto confirmou a tendência de descida no número de novas infeções pelo vírus SARS-Cov-2 e da respetiva taxa de incidência na população.

De acordo com o balanço semanal, publicado, esta quarta-feira, pelo Ministério da Saúde, o número de pessoas que testaram positivo, entre 2 e 8 de agosto, diminuiu de 439 para 404 casos (-8%). Foi a quinta semana consecutiva que se verificou uma redução na quantidade de novos casos. Em contrapartida, aumentou o número de contactos próximos identificados, que passou de 1.065 para 1.379 casos (+23%).

O número de testes PCR realizados durante essa semana diminuiu, de 46,244 para 36,024, tendo sido também comunicados cinco resultados positivos de teste rápido de antigénios, em comparação com oito na semana anterior. No que se refere aos auto-testes, foram reportados 18 casos positivos, entre 2 e 8 de agosto.

Entre as 404 novas infeções identificadas nesse período, 309 pessoas não estavam vacinadas (76,5%), enquanto 95 tinham o calendário de vacinação completo (23,5%).

67,5% dos residentes maiores de 12 anos têm vacinação completa no Luxemburgo A estratégia de testagem em larga escala “tal como a conhecemos vai acabar no dia 15 de setembro”. O Governo vai focar-se no diagnóstico através de testes rápidos de antigénio, sobretudo nos lares e nas escolas, e nos testes serológicos.

À data de 8 de agosto, o número de infeções ativas era de 779, uma diminuição face aos 946 registados a 1 de agosto. O que reflete a subida do número de pessoas curadas, que passou de 72.222 para 72.791.

No que se refere à idade média das pessoas diagnosticadas com covid-19, verificou-se um ligeiro aumentou, passando dos 30,8 anos na semana anterior para os 31,7 anos.

De acordo com o boletim de balanço semanal, durante a semana de 2 a 8 de agosto, registaram-se duas novas mortes associadas à covid-19 e uma ligeira subida nos internamentos em cuidados intensivos, de cinco para seis camas ocupadas. Nos cuidados normais, houve 16 novas admissões de doentes covid, uma descida face às 19 da semana anterior. A idade média dos pacientes internados aumentou de 51 para 53 anos, nota o boletim.

Taxa de incidência também desce pela quinta semana consecutiva

A descida do número de novos infetados tem sido acompanhada pela redução da taxa de incidência, que desce igualmente pela quinta semana consecutiva.





Assim, no período em análise, a taxa de incidência diminuiu para 64 casos por 100 mil habitantes, em 7 dias, por comparação com 69 casos por 100 mil habitantes na semana anterior. Essa descida verificou-se em todos os grupos etários exceto na faixa dos 30-44 anos, onde subiu (+29%). A maior diminuição foi registada no grupo etário dos 15-29 anos (-28%).

No período abrangido pelo relatório, registou-se um ligeiro aumento da taxa de reprodução efetiva (RT eff), para 0,97 (face a 0,85 na semana anterior), assim como na taxa de positividade para todos os testes realizados (prescrições, testes em grande escala, rastreio de contactos), que passou de 0,95% para 1,12%. A taxa de positividade para testes de prescrição, ou seja, para pessoas com sintomas, aumentou de 3,65% para 4,43%.

Em termos de vacinação, durante a semana de 2 a 8 de agosto, foi administrado um total de 22.435 doses: 3.382 pessoas receberam uma primeira dose, 18.943 uma segunda dose e 110 pessoas receberam uma terceira dose. A 9 de agosto, o número total de vacinas administradas era de 735.670, sendo que dessas 371.611 pessoas já têm um calendário de vacinação completo.





