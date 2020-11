Os bairros de Hamm e Pulvermühle, na cidade do Luxemburgo, têm desde segunda-feira, 23 de novembro, novas zonas onde a velocidade máxima permitida é de 30 quilómetros por hora (km/h).

Bairros de Hamm e Pulvermühle com novas zonas de 30 km/h

Diana ALVES

Hamm era o único bairro da capital que ainda não estava abrangido pelo regime das chamadas "zonas de 30 km/h". Com a entrada em vigor das novas regras a autarquia dá por concluído o projeto. Daqui em diante, a limitação da velocidade a 30 km/h passa a ser uma regra generalizada em todos os bairros da cidade.

À exceção dos eixos principais, onde a velocidade máxima é de 50 km/h, todas as ruas destes dois bairros passam a ser zonas de 30 km/h. A autarquia garante que a medida entra em vigor acompanhada de toda a sinalização correspondente.

Citado numa nota da comuna, Patrick Goldschmidt, vereador responsável pela mobilidade, felicitou-se com a finalização do projeto, adiantando que o objetivo é "apaziguar a circulação nos bairros residenciais e contribuir para a qualidade de vida dos moradores", face à redução do trânsito, do barulho e da poluição.



