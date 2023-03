Mesmo crescendo numa posição de pobreza e miséria, como foi Beatriz capaz de defender a sua liberdade, de encontrar um modo de subsistência e de defender o direito que tinha a ter uma vida íntima e sexual.

B. dos S. foi violada aos nove anos e considerada uma “anormal”

Diogo RAMADA CURTO

B. dos S. merece ser chamada por um nome que a retire do anonimato, lhe dê um rosto e a faça entrar na história dos miseráveis, desprotegidos e desclassificados. Mesmo que seja falso, talvez seja preferível tratá-la como Beatriz dos Santos. No relatório médico que traça a sua história de vida, encontram-se indícios de antecedentes hereditários de "anormalidade" e "degenerescência", situados em pais miseráveis e de conduta criminosa. É que a sua mãe foi infiel ao cônjuge e, no âmbito de uma relação de adultério, teve um filho natural. Em conluio com o amante, terá assassinado o marido, o que lhe valeu ter sido condenada ao degredo.

Aos antecedentes hereditários, veio somar-se um desenvolvimento orgânico e psíquico feito em condições muito precárias de higiene física e moral, sem cuidados de educação e modelos de bom exemplo, num meio qualificado de viciado e pernicioso. Senão, vejamos.

Órfã de pai aos dois anos e separada da mãe, Beatriz foi entregue, em Gouveia, aos cuidados de uma mulher de poucos meios e educação. Mesmo assim, Beatriz frequentou a escola primária feminina até aos dez anos, onde completou os exames da primeira e segunda classe. Sem ninguém a corrigi-la ou contrariá-la, andava livremente pelas ruas daquela terra beirã, onde começou a manifestar maior atracção pelas brincadeiras de rapazes, bem como a andar vestida como eles e a trabalhar no campo, desprezando os trabalhos domésticos e de costura. Ou seja, desde muito cedo, Beatriz comportava-se como um rapaz e não encaixava no modelo de comportamento feminino. Aos 9 anos foi desflorada por um caixeiro, que vivia na mesma casa onde dormia. Logo contraiu uma doença venérea. Desse corrimento vaginal foi tratada, com base em injecções, no Hospital de Gouveia.

Aos dez anos veio viver com um tio para Lisboa. Ali se manteve apenas por um ano. Tendo preferido a companhia dos irmãos, acabou por ser internada no Albergue das Crianças Abandonadas, onde permaneceu entre os 11 e os 13 anos. O relatório médico faz, então, referência a algumas peças do processo elaboradas durante esse internamento. Delas se conclui que o comportamento de Beatriz se caracterizava pela: insuficiência de educação; precocidade nos instintos sexuais (a que chama genésicos, à maneira das “perversões dos instintos genésicos” de que falava Morel, em 1857); e instabilidade das suas acções. Pior que tudo parecia ser não permanecer nas casas onde era colocada a servir, não obedecendo nem respeitando os superiores e escrevendo cartas amorosas às outras internadas. Em suma, o seu carácter, julgado incorrigível, fez com que tivesse sido expulsa do dito albergue, para ser entregue a uma mulher que dizia ser sua madrinha.

Depois deter sido expulsa e desinstitucionalizada, passou a viver na miséria, pelas ruas. Dormia nos bancos das praças públicas e pelas escadas dos prédios, procurando por si própria angariar meios de subsistência, até que, pelo seu próprio esforço e habilidade – reconhecia o relatório médico – se conseguiu empregar. Vestida de homem e com um suposto nome masculino, segundo a própria confessou, conseguiu evitar a prostituição. Nessa condição, empregou-se primeiro numa alfaiataria e, desde Julho de 1920, passou a trabalhar, para ganhar mais, como groom da Companhia Geral de Seguros, onde esteve até ser detida e interrogada. No trabalho, sem lhe descobrirem o seu género, era tida como um empregado esperto, que procurava instruir-se frequentando as aulas noturnas de dactilografia.

O relatório médico regista também que, apesar da precocidade com que nela se manifestou o instinto genésico, a primeira menstruação só lhe aparecera aos 15 anos. A par disso, sempre revelara o desejo de conquistar simpatias e manter relações amorosas homossexuais. Como constava do processo, no albergue onde estivera escrevia cartas amorosas às suas ex-colegas. Particularmente apaixonadas eram as missivas para a sua favorita que, segundo ela dizia, a perseguia. Inegável era o facto de que nessa situação se sentia bem. Não tendo sequer que se prostituir, como já foi referido, Beatriz acompanhava os outros rapazes aos bordéis ou lupanares de meretrizes, fazendo uma vida livre onde o seu género não era reconhecido.

Até aqui, o relatório procurou reconstituir o percurso de vida, a começar pelas marcas hereditárias, educação e escolhas de Beatriz. Ao que se seguiu o exame da menor detida. Paradoxalmente, depois de tantas referências ao seu esforço e iniciativas, Beatriz começou por ser descrita como uma menor pálida, de olhar triste, com uma expressão de desconfiança e timidez. Não seria um tal contraste causado pelo confronto com a autoridade do próprio médico? O certo é que, à data da sua detenção, Beatriz se apresentava com o cabelo cortado à inglesa, com toda a aparência de ser um indivíduo do sexo masculino. Uma característica que também estava patente na sua maneira de falar e na gestualidade. Contudo, no timbre da voz descobria-se uma identidade feminina e, em evidente contradição com o já referido, constatava-se que o seu olhar era por vezes vivo e insinuante – talvez em correspondência com o organismo de um indivíduo acentuadamente feminino, com uma regular constituição, bom desenvolvimento ósseo e muscular, e temperamento nervoso.

São depois passados em revista o crânio, dolicocéfalo, com um índice cefálico de 74,3, que deixava a descoberto na face alguns traços de masculinidade, maxilar inferior um pouco aberto, palatino ogival, dentes bem implantados e limpos, orelha e lóbulo em golfo separado. Glândulas mamárias bem desenvolvidas, mamilo pequeno e cercado por auréola de pigmentação escura. Os órgãos genitais são descritos ao pormenor, numa preocupação constante de detectar aspectos anormais, começando pelos abundantes cabelos no púbis, depois grandes lábios grossos, pequenos lábios com bordas enegrecidas a exceder os grandes lábios, sem a cor rósea própria das menores virgens da mesma idade. Clitóris com volume normal, sem anomalia na cor da mucosa. Meato urinário, direcção da vagina, útero e anexos apresentavam-se com conformação normais. Já a membrana hímen estava rasgada em três retalhos, afigurando-se impossível determinar a época da violação, embora fosse possível pudesse determinar que a menor, desflorada há muito, não teria continuado a praticar a cópula com frequência. Um corrimento vaginal muco-purulento denunciava os restos de uma infecção gonocócica antiga. Já na região anal nada havia a registar de anormal.

A mesma atenção ao anormal é extensiva a outros órgãos e funções. Por exemplo, não existia nenhuma anormalidade na respiração, circulação sanguínea, aparelho digestivo e sistema nervoso. O mesmo se podia dizer da sensibilidade cutânea, à excepção da região das axilas, junto à região mamária, e da vulva. Normais eram, igualmente, a sensibilidade visual, auditiva, olfactiva e gostativa. O exame antropométrico constante do processo excluía qualquer deformação ou anomalia orgânica. Em suma, todos os índices físicos não revelavam malformações patológicas congénitas, que pudessem ser tidas como anomalias ou estigmas de degenerescência.

Depois da história de vida e do exame físico, veio o exame psicológico. O médico autor do relatório não tinha dúvidas de que estava em presença de uma menor bastante inteligente, capaz de responder com precisão a todas as perguntas que lhe foram postas. Boa memória e capacidade para reproduzir factos, passados e contemporâneos, conseguindo reconstituir tudo o que se passou em Gouveia, incluindo quem a desflorou e a contagiou, bem como o tratamento a que foi sujeita. Também descreveu a sua vinda para Lisboa e a razão que teve para se vestir de homem, podendo assim granjear um modo de subsistência, fugir à prostituição e à perseguição pelos homens.

Com uma imaginação viva, Beatriz era capaz de escutar com atenção e controlar as suas respostas. No entender do médico, autor do relatório, essas suas capacidades foram por ela usadas para ocultar o que era tido como o vício ou a perversão sexual de que era acusada. A exemplo dos doentes do seu género, continuava o médico, ela negava a prática de actos de homossexualidade, não escondendo que fora convidada para isso no albergue por onde passou. Mais afirmou que não lhe repugnavam as relações com homens e não duvidava em casar com o rapaz que a desflorara. Mas o médico considerou que todas estas respostas se baseavam em mentiras, dado o teor exaltado das ditas cartas que estavam apensas ao processo.

O médico procurou, aliás, explicar a instabilidade motora e moral, bem como a falta de afectividade e respeito pelos superiores, como características que antecederam sempre o desenvolvimento da puberdade, constituindo-se como anomalias que davam aso a perturbações de carácter e dos instintos morais. Assim sucedeu com as constantes mudanças de lugar e situação vividas por Beatriz, da casa do tio para a do irmão, depois fuga de casa para se entregar à vagabundagem e vida independente. O mesmo se passou na escola e casas onde a mandaram servir, onde se mostrou sempre indisciplinada e instável. Acima de tudo, sublinhava o médico, Beatriz manifestava em todos os seus actos tendências impróprias do seu sexo, sem que os castigos tivessem nessa menor qualquer tipo de efeito.

Desflorada e contagiada precocemente, quando chegou à puberdade eram visíveis os sintomas dum sentimento psicossexual "anormal", que não se hesitava em qualificar de verdadeiro estigma de degenerescência. Era, aliás, nas cartas e versos remetidos à sua favorita do albergue que se encontrava a melhor prova a perversão do sentimento moral e a aberração do sentido genésico. Todavia, importava mais uma vez sublinhar, a mesma menor lançada na miséria da rua não se prostituiu e, através do seu esforço, conseguiu encontrar meios de susbsistência.

Neste quadro, o médico não hesitou em escrever que Beatriz era uma invertida sexual, dados os seus instintos sexuais anormais devidos a uma perversão psicossexual a que se chamava homossexualidade. No entanto, no exame dos órgãos genitais externos, não se verificara o alongamento ou deformação do clitóris, capaz de denunciar safismo passivo. Era nos pequenos lábios que se detectavam sinais de uma prática de onanismo, tribadismo ou lesbismo, sem, contudo, excluir que se tivesse dedicado a outras aberrações da sensualidade próprias desse género de doentes. De qualquer modo, tratava-se, acima de tudo, de uma anomalia patológica psíquica, que tanto poderia ser hereditária, como o resultado de um vício adquirido. Chegados a este ponto, a autoridade de Egas Moniz foi evocada, como defensor das influências do meio e da educação no suscitar da mesma patologia. No entanto, o médico que examinou Beatriz considerou-a um caso onde os antecedentes hereditários e pessoais da menor – mais as condições do meio em que viveu e nas quais o seu organismo evoluiu até à puberdade – apontavam para uma dupla caracterização. Por um lado, tratava-se de uma aberração psíquica hereditária, por outro também nela se demonstrava o resultado de um vício adquirido. A aquisição do vício devia ser entendida como uma reacção à chamada cópula normal que a contaminara com uma doença venérea. Poderia até admitir-se que o medo em relação a uma nova contaminação a tivesse desviado de repetir os actos normais. Desvio favorecido pelo encontro no albergue de uma perversa invertida que a arrastou para as primeiras experiências homossexuais. Dito de uma outra forma, as relações amorosas com essa lésbica levaram-na ao vício da inversão e a perder as tendências para o coito normal.

As razões que levaram o médico a insistir numa combinação de hereditariedade e vício passavam, ainda, pelo facto de Beatriz frequentar lupanares, onde praticava actos de sensualidade sem se deixar desmascarar. No fundo isto era mais uma evidência de que a sua inversão não resultava apenas de um vício, mas provinha de influências hereditárias bem arreigadas. Mais: poder-se-ia também considerar que, uma vez excluída qualquer anormalidade dos órgãos genitais, se tratava de um caso de hermafroditismo psicossexual. Contudo, como a menor não mostrava sinais de repulsa absoluta pelos homens, poderia ser curada. Neste ponto, o médico em causa voltou a evocar a autoridade de Egas Moniz, para quem a homossexualidade tinha cura, desde que fossem seguidos os tratamentos adequados. Opinião contrária surgia no tratado de medicina legal da autoria de Charles Vibert.

Sem especificar os meios profiláticos e terapêuticos a aplicar a Beatriz para a curar da sua homossexualidade, admitia-se que o tratamento por via de uma profilaxia social era não só falível, como de difícil aplicação e incerto. No entanto, um bom começo estaria em mantê-la a trabalhar fora do contacto com o meio feminino, cercada de bons exemplos, podendo recorrer-se à hipnose e a uma rigorosa vigilância.

Tudo isto se encontra no relatório assinado por Joaquim Augusto Ferreira da Fonseca, médico e director-médico do Refúgio da Tutoria Central das Infância da Comarca de Lisboa, no largo período que vai de 1912 a 1928. O mesmo relatório inseria-se num conjunto de estudos médico-sociais sobre a protecção a menores anormais e delinquentes, que Ferreira da Fonseca e outros médicos escreveram. Limitando a interpretação do relatório a uma ideia principal, verifica-se que – se a principal preocupação do saber médico consistia em encontrar os sintomas de uma criança anormal, pelo menos de um ponto de vista psíquico-sexual, que pudesse ser tratada, mesmo que os resultados fossem difíceis de alcançar – , para Beatriz, o que esteve constantemente em causa foi defender a sua liberdade de escolha, encontrar um modo de subsistência e defender o direito que tinha a ter uma vida íntima e sexual.

