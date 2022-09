Uma análise da Climate Action Tracker revela que o setor está a ir na direção errada.

Sociedade

Estudo

Aviação não está a fazer nada para cortar emissões

Telma MIGUEL Uma análise da Climate Action Tracker revela que o setor está a ir na direção errada. Ao mesmo tempo, a UE anuncia os primeiros signatários de uma aliança global para chegar a zero emissões no setor, recorrendo ao hidrogénio e eletricidade.

Na reunião da Autoridade Internacional de Aviação Civil (AIAC) que começa esta terça-feira, dia 27 de setembro, todos os três cenários que serão discutidos estão longe de levar o setor a estar alinhado com os objetivos de redução de emissões assinados em 2015 no Acordo de Paris. A análise é da CAT- Climate Action Traker (a associação independente de análise de emissões de gases com efeito de estufa, com maior prestígio).



Segundo a CAT, os três cenários de descarbonização que vão ser apresentados pelo Comité de Proteção Ambiental da Aviação (um órgão da AIAC) poderão levar a um aumento da temperatura do planeta até mais 4ºC, quando o objetivo climático internacionalmente aceite é de o manter dentro do limite de 1.5ºC ou 2ºC, no máximo (em relação às temperaturas médias de antes da Revolução Industrial).

"Sem uma ação forte, as emissões da aviação internacional irão duplicar ou triplicar entre 2019 e 2050", refere-se na apresentação da análise.

Ao invés, para ser compatível com o objetivo de neutralidade carbónica em 2050 (o objetivo último inscrito no Acordo de Paris, para salvar o mundo de uma catástrofe climática), as emissões da indústria da aviação deveriam ser reduzidas em 90% até essa data. Os três cenários que serão, esta terça-feira, discutidos pelas autoridades da aviação civil levam, no melhor dos cenários, a uma redução de apenas 70%.

França quer limitar voos de jatos privados em toda a União Europeia Governo francês está a considerar impedir voos deste tipo quando existe uma alternativa com voos comerciais ou viagens de comboio.

Apenas compensação de emissões e nada mais

O cenário menos ambicioso chega até a admitir um aumento de emissões de 50%, um valor consistente com um acréscimo da temperatura planetária de mais 3 ou 4ºC. "É desencorajador ver que depois de mais de 20 anos a ser confrontada com o pedido de reduzir emissões, a indústria da aviação tenha tanta dificuldade em tomar os passos necessários", disse Silke Mooldijk, o autor da análise publicada pela CAT.

"Parece não haver nenhuma vontade do setor de reduzir as suas emissões para perto de zero, embora o Acordo de Paris seja claro na necessidade de todos os setores o fazerem", resumiu.

Muitos dos esforços que estão a ser feitos confiam nas compensações de carbono (a prática de, por exemplo, plantar árvores por cada milha cumprida, ou apoiar projetos “verdes”), quando este esquema é cada vez mais criticado por cientistas por não levar a uma redução real no presente e por autorizar moralmente os poluidores a prosseguirem as mesmas políticas.

O 1% da população

Segundo o mesmo relatório, em 2018, 1% da população mundial era responsável pelo dióxido de carbono emitido pela aviação. Sendo os maiores emissores a União Europeia, os Estados Unidos a China e o Reino Unido, que juntos perfazem um quarto das emissões globais da aviação civil.

O CAT analisou as políticas de redução do peso da aviação nas alterações climáticas nestes quatro grandes poluidores e encontrou falhas em três. Já a China nem sequer tem qualquer política de redução de emissões.





Aviões a hidrogénio? Necessários mas insuficientes para descarbonizar a aviação Segundo as contas de uma ONG ambiental, se todas as rotas aéreas elegíveis fossem servidas por aeronaves movidas a hidrogénio em 2050, reduziriam as emissões do transporte aéreo em 31%.

Uma aliança global para levar a zero

Esta segunda-feira, a Comissão Europeia divulgou a lista dos 74 primeiros assinantes da Aliança Global para Emissões Zero na Aviação (AZEA, segundo a sigla em inglês), uma iniciativa lançada em Junho pelo comissário europeu da indústria Thierry Breton. Entre eles encontram-se a Easy Jet e a companhia aérea açoriana SATA, vários aeroportos, fabricantes e entidades ligadas à aviação. O propósito desta aliança, com membros voluntários, é o de levar o setor a cumprir a promessa de descarbonização através da mudança para novas fontes de energia, quer recorrendo ao hidrogénio verde ou à eletrificação dos aviões.

Segundo um comunicado da Comissão, a AZEA pretende abordar vários aspetos ligados ao combustível e às infraestruturas necessárias nos aeroportos para acolher aeronaves movidas a hidrogénio ou a eletricidade, bem como todos os aspetos de certificação e gestão de tráfego aéreo.

A primeira assembleia-geral da AZEA irá decorrer a 14 de novembro em Bruxelas. E continuam a ser convidados todos os participantes no setor que queiram aderir à missão da AZEA.

