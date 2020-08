Em 2018 e 2019, no espaço de seis meses, dois aviões do modelo 737-8 Max da Boeing caíram, provocando a morte de 346 pessoas. A empresa vendeu recentemente dois novos aparelhos do mesmo modelo à empresa polaca Poland’s Enter Air mas deixa cair o "Max".

Aviação. Após tragédias com os 737 Max, Boeing dá novo nome ao modelo

Catarina OSÓRIO Em 2018 e 2019, no espaço de seis meses, dois aviões do modelo 737-8 Max da Boeing caíram, provocando a morte de 346 pessoas. A empresa vendeu recentemente dois novos aparelhos do mesmo modelo à empresa polaca Poland’s Enter Air mas deixa cair o "Max".

(CO/AFP)

As duas quedas dos aviões comerciais 737-8 Max da Boeing que resultaram na morte de 346 pessoas parecem ainda constituir uma mancha negra entre os representantes da Boeing. De tal forma que numa recente compra de aviões do mesmo modelo, a empresa dá-lhes um nome diferente, deixando cair o Max e referindo-se ao modelo como 737-8.

Segundo o The Guardian, até agora o 'novo' nome estava a ser usado internamente pela Boeing mas apareceu esta semana após o anúncio da compra de modelos pela companhia aérea polaca Enter Air. A Enter Air anunciou esta quarta-feira que vai adquirir até quatro aeronaves deste modelo. O diretor-geral da empresa, Grzegorz Polaniecki, afirmou que apesar da crise atual, "é importante pensar no futuro". "Para o efeito, concordámos em encomendar mais aeronaves do modelo 737-8. Após as rigorosas verificações a que o 737 Max está a ser submetido, estou convencido de que será a melhor aeronave do mundo durante os próximos anos", acrescentou.

Boeing. Aviões que caíram não tinham sistema de aviso que era vendido como extra No espaço de seis meses, dois aviões do modelo 737 Max da Boeing caíram, provocando a morte de 346 pessoas. Companhia indonésia cancelou a compra de 49 aparelhos da mesma gama.

A Boeing já confirmou a encomenda da Enter Air, inicialmente de dois aviões 737-8 com opção de compra de mais duas aeronaves. Assim que o acordo de venda esteja completo a empresa polaca terá assim dez 737-8 na sua frota.

As duas tragédias de 2018 e 2019, na Indonésia e Etiópia respetivamente, com o mesmo modelo ainda pairam na cabeça de muitos. Logo após os acidentes várias companhias cancelaram encomendas destes aparelhos. Só em 2020, foram canceladas 400 encomendas, segundo disse a Boeing ao The Guardian. Outras pediram a conversão para outros modelos, havendo cerca de 860 pedidos, segundo a publicação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.