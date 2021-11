Avião militar A400M que fez parte da missão de evacuação do Afeganistão, em agosto, partiu esta segunda-feira para África.

Avião luxemburguês em missão contra a covid-19 em África

Avião militar A400M que fez parte da missão de evacuação do Afeganistão, em agosto, partiu esta segunda-feira para África.

O avião militar luxemburguês A400M partiu esta segunda-feira do aeroporto do Findel rumo ao Burkina Faso, África Ocidental. A missão? Levar material médico de apoio no combate ao coronavírus. A bordo do A400M seguiram frigoríficos que serão usados para armazenar vacinas contra a covid-19 no país.

Este é o mesmo avião que participou da missão militar conjunta entre Luxemburgo e Bélgica, em meados de agosto, para ajudar a evacuar pessoas do Afeganistão, após a tomada de poder do Taliban. O avião do exército voou para o Paquistão onde esteve seis dias e participou da missão de evacuação de dezenas de pessoas, transportando-as de Islamabad para Bruxelas e para o Luxemburgo.

Depois do Afeganistão, o A400M levou um contingente militar que descolou para o Mali, para uma missão de quatro meses.

O avião vai custar 420 milhões de euros aos cofres do Estado ao longo de 35 anos. O aparelho fica habitualmente estacionado na base aérea belga de Melsbroek, à saída de Bruxelas, uma vez que o Grão-Ducado não tem força aérea desde 1968.

