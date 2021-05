Tudo aconteceu por uma ameaça de bomba, que se revelou infundada.

Avião da Ryanair forçado a aterrar por causa de ameaça de bomba

AFP Tudo aconteceu por uma ameaça de bomba, que se revelou infundada.

Um avião da Ryanair que voava de Dublin para Cracóvia foi forçado a aterrar em Berlim no domingo à noite na sequência de uma ameaça de bomba, antes de poder finalmente continuar o seu voo.

"As medidas de segurança da polícia terminaram sem que fosse detectado qualquer perigo", disse uma porta-voz da polícia de Berlim à AFP. "Os passageiros puderam retomar o seu voo para a Polónia num avião de substituição", acrescentou, sem querer dar mais pormenores sobre as razões do alerta. Segundo o diário Bild Zeitung, tudo aconteceu por uma ameaça de bomba, que se revelou infundada. O avião que transportava 160 pessoas aterrou ao início da noite de domingo numa pista no aeroporto de Berlim-Brandenburgo, no sul da capital alemã.

De acordo com os meios de comunicação alemães, a bagagem dos passageiros foi depositada na pista para ser revistada por equipas de cães, enquanto o avião foi cercado por numerosos polícias e bombeiros. "O avião da Ryanair solicitou uma aterragem de emergência e foi imediatamente autorizado", disse o porta-voz do aeroporto Jan-Peter Hack ao diário Bild, acrescentando que os passageiros foram levados para o terminal para comer.

Em Julho de 2020, um avião da Ryanair na mesma rota de Dublin para Cracóvia teve de fazer uma aterragem de emergência em Londres na sequência de uma ameaça de bomba, que também provou ser infundada.

