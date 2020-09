Um avião da Ryanair que aterrou em Londres esta segunda-feira foi escoltado por dois caças da força aérea britânica. Dois homens que seguiam a bordo eram acusados de terrorismo, foram detidos pelas autoridades mas já saíram em liberdade.

Avião da Ryanair escoltado por dois caças

A polícia britânica libertou esta segunda-feira sem acusação dois homens detidos sob suspeitas de terrorismo quando chegaram a Londres a bordo de um avião da Ryanair escoltados por caças.

Os dois homens foram detidos pela polícia anti-terrorista no domingo à noite no aeroporto de Stansted, em Londres, após um voo proveniente de Viena na sequência de relatos de um "objeto suspeito na casa de banho" do avião, referiu a polícia em comunicado.

"Após ter sido examinado por investigadores especializados, o objeto não foi considerado preocupante", concluíram as autoridades. "A polícia entrevistou ambos os homens e nenhum deles é considerado como tendo cometido um crime. Segundo um porta-voz da companhia aérea low-cost Ryanair, a tripulação tinha sido avisada de "uma potencial ameaça à segurança a bordo".

Durante o voo a força aérea britânica (RAF, na sigla inglesa) mobilizou dois caças para intercetar o avião civil, que foi "escoltado em segurança até Stansted", disse a RAF.

