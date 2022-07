A presença do nandu (rhea americana) surpreendeu os passageiros da capital no sábado à noite.

Insólito

Ave gigante viajou a bordo do tram no Luxemburgo

Redação

Quem apanhou o tram na Place de Metz, este sábado à noite, teve uma grande surpresa, literalmente. A bordo seguia, além dos passageiros habituais, um nandu (nome científico rhea americana), uma enorme ave não voadora que é considerada a maior ave da América do Sul.

A história singular foi revelada pela RTL, que por sua vez a descobriu através de um conjunto de imagens publicados no tópico r/Luxembourg da plataforma Reddit. As fotografias, que mostram a ave confortavelmente instalada no tram, terão sido captadas pela mãe do utilizador kryptoKid123, perto das 22h15.

Outros utilizadores do Reddit confirmaram ter avistado o pássaro na capital, que acabou por sair na Gare. O internauta que publicou as fotos, cujo nome real é Albert, revelou à RTL que o nandu tem seis anos e anda a viajar pelo mundo com o dono, natural da Eslovénia. É a primeira visita que fazem ao Grão-Ducado.

Segundo Albert, a polícia luxemburguesa parou o dono para pedir a documentação do animal antes de os deixar seguir viagem. "Ele perguntou se podia entrar no elétrico e o agente disse que não havia problema. Como se fosse outro animal de estimação qualquer."

