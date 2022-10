Central sindical OGBL diz que estes trabalhadores estão a receber menos do que anteriormente ao final do mês.

Auxiliares de educação estão a ganhar menos que o salário mínimo qualificado

Susy MARTINS Auxiliares dos educadores de infância com formação de base recebem menos 600 euros por mês no ordenado bruto do que anteriormente, segundo a central sindical OGBL.

Os auxiliares dos educadores de infância ('aide-educateurs', em francês) não estão a ser devidamente compensados financeiramente pelo trabalho que fazem. Esta é a principal queixa da central sindical OGBL, que num comunicado explica que muitos destes profissionais estão a ganhar menos que o salário mínimo qualificado.

A OBGL diz que muitos dos trabalhadores das estruturas de acolhimento para crianças e jovens, que integram o contrato coletivo do setor (SAS), são recrutados no escalão mais baixo da carreira (C1), que a central refere não se enquadrar com o trabalho pedagógico que fazem.

Assim sendo, a central diz que os auxiliares dos educadores de infância com formação de base estão atualmente a receber menos 600 euros por mês no ordenado bruto do que anteriormente.

Segundo o sindicato, o contrato coletivo estipula que quem faz parte da carreira C1 é, por exemplo, pessoal da limpeza ou pessoas que trabalham no local técnico. Assim sendo, este escalão não se destina a estes trabalhadores do setor da educação.

Também os alunos que estão a estudar para serem educadores graduados e que trabalham, ao mesmo tempo, numa estrutura não são devidamente remunerados, defende o sindicato.



