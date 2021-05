Jovem terá sido assassinado por dois outros jovens de 15 e 17 anos, perto do Liceu Técnico.

Autoridades reconstituem homicídio de jovem em Bonnevoie em janeiro

Redação Jovem terá sido assassinado por dois outros jovens de 15 e 17 anos, perto do Liceu Técnico.

As autoridades reconstituíram esta segunda-feira os factos que terão levado à morte do jovem lusodescendente em Bonnevoie em janeiro passado, por dois adolescentes. Segundo o comunicado do Ministério Público, as equipas de investigação da polícia estiveram reunidas no local do crime, nos arredores do Liceu Técnico de Bonnevoie, na capita, para tentar perceber o que se passou no homicídio do jovem lusodescendente que ocorreu a 26 de janeiro deste ano.

Os suspeitos, com 15 e 17 anos detidos desde janeiro, também estiveram presentes durante a reconstituição dos factos, acompanhados pelo advogado.



Segundo a informação do Ministério Público, o juiz de instrução da comarca do do Luxemburgo e representantes da polícia técnica e judiciária também participaram. "O objectivo da reencenação no local do crime é obter uma melhor compreensão de todo o caso e ajudar a estabelecer a verdade", refere o MP.

Luxemburgo. A morte de Rafael acordou o país para a violência juvenil O assassínio do lusodescendente de 18 anos esfaqueado por dois rapazes de 15 e 17 anos chocou o o país. Outra jovem foi esfaqueada à porta da escola em Kirchberg. Uma psicóloga explica ao Contacto as causas desta violência. E o que tem de ser feito.

O jovem de 18 anos terá morrido após ter sido esfaqueado por dois jovens numa rixa a 26 de janeiro passado. Ambos os jovens estão detidos na Unidade de Segurança (UNISEC) em Dreiborn., destinada a menores. São ambos acusados de homicídio volutário do jovem.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.