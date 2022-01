A dupla foi detida no Sarre, depois da polícia ter divulgado a identidade de um deles, Andreas Johannes S., de 38 anos. Os dois agentes, um homem e uma mulher, ambos com menos de 30 anos, foram mortos a tiro durante uma fiscalização de trânsito.

Investigação

Autoridades prendem suspeitos do homicídio de dois polícias na Alemanha

O crime desta segunda-feira, 31, deixou a Alemanha em choque. Após algumas horas de "caça ao homem", a polícia alemã prendeu dois suspeitos do tiroteio que resultou na morte de dois jovens polícias, durante uma operação de controlo de trânsito, no estado alemão da Renânia-Palatinado. A dupla foi detida em Sulzbach, no Sarre.

As autoridades já tinham divulgado a identidade de um deles, Andreas Johannes S., 38 anos, de Spiesen-Elversberg.

A detenção foi confirmada pelo ministro do Interior do Sarre, Tobias Hans.

No Twitter, o ministro escreveu: "Graças à estreita cooperação entre a polícia do Sarre e os seus colegas da Renânia-Palatinado, ambos os suspeitos foram detidos. Gostaria de agradecer a todas as forças envolvidas nesta grande busca e investigação de sucesso".

"Estão a disparar", terão alertado os agentes

Horas após o crime, as autoridades ainda estão a tentar encaixar todas as peças do que terá acontecido. Os dois agentes, um homem e uma mulher, ambos com menos de 30 anos, foram mortos a tiro durante uma fiscalização de trânsito de rotina, por volta das 4h20 desta segunda-feira numa estrada perto de Kusel, cidade não muito longe de Kaiserslautern. De acordo com a revista "Bild", foram alvejados na cabeça.

A duas vítimas mortais são oriundas do Sarre, confirmou o ministro do Interior da região, Tobias Hans, no Twitter.

Bernhard Christian Erfort, porta-voz da polícia, disse à Welt.TV que momentos antes da morte a dupla chamou reforços pela rádio. "Estão a disparar", terão dito. "Depois perdemos o contacto via rádio (...). As forças de intervenção foram ao local e encontraram os colegas, um ferido e o outro morto".

A polícia já publicou uma mensagem de condolências pela morte dos agentes.

A presidente da região da Renânia-Palatinado, Marlu Dreyer, disse estar "profundamente chocada" com este "ato terrível" e a ministra do Interior, Nancy Faeser, falou em "execução".

"Independentemente do motivo: este crime é semelhante a uma execução e mostra que a polícia arrisca as suas vidas todos os dias pela nossa segurança", afirmou.

