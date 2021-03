Foram emitidas 200 multas por violação das medidas covid na semana passada.

Autoridades multam clientes de um restaurante na Kockelscheuer

As autoridades do Luxemburgo fizeram 300 fiscalizações referentes às regras covid na passada semana. Destas, 200 resultaram em multas por incumprimento das atuais medidas em vigor. Como já vem sendo hábito, a grande maioria destas multas, 70%, referem-se à violação do recolher obrigatório das 23h às 06h ainda em vigor.

Na segunda-feira passada, a polícia interveio num ajuntamento privado e multou seis pessoas. Também um restaurante na Kockelscheuer estava a receber clientes, sendo que três destes foram autuados.

Na noite de sábado, um grupo de pessoas reuniu-se no Parque Dräi Eechelen e as autoridades tiveram de intervir. A partir desta segunda-feira, o espaço encontra-se encerrado durante a noite.







