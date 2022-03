As fiscalizações tiveram como foco as autorizações de transporte transfronteiriço de resíduos, no quadro da legislação europeia.

Resíduos

Multados 28 motoristas que transportavam lixo para França

Henrique DE BURGO As fiscalizações tiveram como foco as autorizações de transporte transfronteiriço de resíduos, no quadro da legislação europeia.

As administrações do Ambiente e das Alfândegas luxemburguesas efetuaram em três dias da semana passada vários controlos ao transporte de lixo e outros resíduos para a fronteira francesa.

Ao todo, foram fiscalizados 83 camiões e carrinhas na autoestrada A3, perto da fronteira entre Dudelange e Zoufftgen, no âmbito da ação "Território Limpo".

Numa nota enviada às redações, a Administração do Ambiente refere que, desse total, as autoridades emitiram 28 multas, sobretudo relacionadas com infrações como ausência de documentos, documentos incompletos ou ausência de autorizações.

Fim do plástico para frutas e legumes. O que muda com as novas leis anti-resíduos no Luxemburgo? O Luxemburgo vai votar em breve a aprovação de um conjunto de medidas para reduzir os resíduos de embalagens alimentares. A União dos Consumidores e a Horesca dizem que a mudança de hábitos deve partir das pessoas.

Os responsáveis explicam ainda no comunicado que estes controlos permitem prevenir e detetar o transporte ilegal de lixo, a gestão segura e eficiente de resíduos perigosos e a otimização dos processos de tratamento de resíduos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.