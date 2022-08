A Cruz Vermelha já tinha avisado sobre as condições horrorosas no centro de Ter Apel. A oposição está a acusar o governo de Mark Rutte de desumanidade e uma organização de direitos humanos avançou com uma queixa-crime que vai a tribunal a 15 de setembro.

Sociedade 5 5 min.

Refugiados

Autoridades holandesas sob pressão após morte de bebé de três meses em abrigo

Telma MIGUEL A Cruz Vermelha já tinha avisado sobre as condições horrorosas no centro de Ter Apel. A oposição está a acusar o governo de Mark Rutte de desumanidade e uma organização de direitos humanos avançou com uma queixa-crime que vai a tribunal a 15 de setembro.

A morte de um bebé, na passada quarta-feira, de causas ainda inexplicadas, no centro de abrigo para requerentes de asilo em Ter Apel, na zona norte dos Países Baixos, está a provocar uma tempestade no governo de Mark Rutte.



O nome, o género e a nacionalidade do bebé ainda não foram revelados. A Inspetoria de Saúde e Assistência Juvenil (IGJ) e a Inspetoria de Justiça e Segurança já estão a investigar a morte do bebé no pavilhão desportivo transformado em abrigo de emergência. De acordo com o comunicado das autoridades, “as inspeções investigam todos os possíveis aspetos que podem ter desempenhado um papel na morte do bebé. Por exemplo, as inspeções analisam a causa médica, se os cuidados foram prestados anteriormente, os cuidados disponíveis e as condições de vida em torno do centro de aplicação e no pavilhão desportivo”.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

5 Hundreds of asylum seekers sleep outside the gate at the application center in Ter Apel, The Netherlands, 25 August 2022. - The Groningen application center has been busy for months. Asylum seekers' centers no longer have a place and status holders cannot move on to a home due to, among other things, the overheated housing market. (Photo by Vincent JANNINK / ANP / AFP) / Netherlands OUT AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Hundreds of asylum seekers sleep outside the gate at the application center in Ter Apel, The Netherlands, 25 August 2022. - The Groningen application center has been busy for months. Asylum seekers' centers no longer have a place and status holders cannot move on to a home due to, among other things, the overheated housing market. (Photo by Vincent JANNINK / ANP / AFP) / Netherlands OUT AFP Doctors without Borders employees provide medical and psychological care to asylum seekers outside the gate of the application center in Ter Apel, on August 25, 2022. - It is the first time that Doctors Without Borders offers medical assistance in the Netherlands. The organization finds it absurd that the Dutch government fails to provide this vulnerable group with decent living conditions. (Photo by Vincent JANNINK / ANP / AFP) / Netherlands OUT AFP Asylum seekers sleep on the ground for a the third night in a row, outside the registration and application center in Ter Apel, on August 26, 2022. (Photo by Ramon van Flymen / ANP / AFP) / Netherlands OUT AFP Hundreds of asylum seekers sleep outside the gate at the application center in Ter Apel, The Netherlands, 25 August 2022. - The Groningen application center has been busy for months. Asylum seekers' centers no longer have a place and status holders cannot move on to a home due to, among other things, the overheated housing market. (Photo by Vincent JANNINK / ANP / AFP) / Netherlands OUT AFP Asylum seekers gather in front of the gate of the central registration location in Ter Apel, on August 17, 2022. - Recently, asylum seekers regularly slept outside due to a shortage of shelter places. (Photo by Vincent Jannink / ANP / AFP) / Netherlands OUT AFP

Na sua conta de Twitter, o ministro holandês para as migrações, Eric van der Burg, escreveu que está,“como todos os envolvidos, profundamente chocado com este terrível evento. Uma investigação está em andamento para determinar o que exatamente aconteceu. Desejo tudo de bom para a família e equipa”, afirmou.

A resposta de van der Burg surge quando deputados da oposição pedem exatamente para que o governo esclareça publicamente e o mais depressa possível as circunstâncias que levaram à morte do bebé. E foi também avançado um pedido para um debate parlamentar.

Acolhimento abaixo do mínimo humanitário há um ano

Também a organização não governamental Conselho Holandês para os Refugiados (CHR) está a processar o governo dos Países Baixos pelas condições que são vividas nos vários centros no país, considerados desumanos pela organização. Esta semana, por exemplo, no centro de Ter Apel, um antigo ginásio adaptado com camas de campanha, cerca de 700 pessoas viviam e dormiam no exterior.

O CHR exige que “o acolhimento de crianças volte a cumprir os requisitos legais mínimos a partir de 1 de outubro. Com uma decisão judicial, o Conselho para os Refugiados quer quebrar o impasse administrativo entre o governo central e os municípios. Como resultado, o acolhimento [de requerentes de asilo] está a cair abaixo do limite mínimo humanitário há quase um ano”. A primeira audiência será no tribunal distrital de Haia a 15 de setembro.

Na nota, no seu site, o CHR, refere que já tinha anunciado a 6 de julho que “iria a tribunal se as instalações de acolhimento não melhorassem rapidamente”. E, na mesma nota sublinha-se que “desde setembro do ano passado, milhares de refugiados vivem em locais de acolhimento de emergência (de crise) que não são adequados para habitação. Isso diz respeito a locais como barracas, academias e salões de eventos. Faltam as condições mais básicas, como privacidade, instalações sanitárias suficientemente limpas, camas, alimentação suficiente e decente e proteção contra as intempéries”.

Não só as conclusões são desta organização humanitária como da própria Inspeção de Cuidados de Saúde, que “concluiu que esta forma de abrigo é prejudicial para a saúde física e mental dos residentes” que ficam por tempo indeterminado em condições extremamente precárias.

O Conselho para os Refugiados pede que até 1 de outubro, os requerentes de asilo tenham acesso diurno e noturno à água potável e acesso aos cuidados de saúde necessários, e privacidade para famílias, acesso a chuveiros e casa de banho e refeições adequadas e suficientes. Um exame médico à entrada dos centros deverá também tornar-se a norma, pede o CHR. “Recentemente, o Conselho para os Refugiados encontrou várias mulheres grávidas e requerentes de asilo doentes em tendas e ginásios”.

Em julho, A Cruz Vermelha já tinha alertado para o excessivo fluxo de entrada de refugiados em Ter Apel, o que estava ca conduzir a uma "situação desumana e insustentável". Segundo o relatório da Cruz Vermelha, numa ocasião “os requerentes de asilo que dormem em tendas disseram que lhes foi negada comida e água das 22h de quarta-feira às 13h de quinta-feira”.

A crise de refugiados nos Países Baixos e o Pacto de Migrações da UE

Segundo a televisão britânica BBC, a atual “crise de refugiados” nos Países Baixos deve-se em parte porque “os pedidos não estão a ser processados com a rapidez necessária” e, entretanto, os migrantes não podem abandonar os sítios onde foram alocados. Além disso, há falta de locais de acolhimento preparados para o efeito.

Está em discussão entre os países da União Europeia um novo Pacto de Asilo e Migração, proposto pela Comissão segundo o qual os países devem dividir entre si o acolhimento de requerentes de asilo, em vez de serem apenas os países de fronteira, como a Grécia e Itália que têm que receber e gerir os processos burocráticos – com as consequências trágicas que se conhecem, como por exemplo no campo de Moria. Mas Mark Rutte, o primeiro-ministro dos Países Baixos, tem sido dos que mais se opõe ao novo enquadramento legal.

Esta nova tragédia, nas vésperas de reabertura das instituições europeias após as férias de verão, põe a nu aquilo que muitos eurodeputados já alertaram, bem como várias organizações de direitos humanos, que o acolhimento de refugiados na Europa é por norma desumano, com as centenas de mortes no mediterrâneo, e os campos de refugiados onde durante anos os requerentes de asilo vivem em situações pavorosas, enquanto que aos ucranianos foi dado um tratamento simplificado. Por causa de lhes ter sido aberta uma Diretiva de Proteção Temporária – que foi introduzida em 2001 com a guerra nos Balcãs – os ucranianos que fogem dos tanques russos têm tido condições muito mais favoráveis do que os que fogem dos conflitos no Médio Oriente e em África ou ainda, os que fogem dos talibã, no Afeganistão.

A divulgação da nacionalidade de origem do bebé morto em Ter Apel poderá dar mais argumentos a este debate.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.