Um dia depois da chegada da primeira remessa da vacina da Johnson & Johnson ao Grão-Ducado, as autoridades de saúde americanas recomendam suspender o fármaco enquanto prossegue a investigação aos casos de coágulos após a toma nos EUA.

Autoridades de saúde dos EUA recomendam suspensão da vacina Janssen

Catarina OSÓRIO Um dia depois da chegada da primeira remessa da vacina da Johnson & Johnson ao Grão-Ducado, as autoridades de saúde americanas recomendam suspender o fármaco enquanto prossegue a investigação aos casos de coágulos após a toma nos EUA.

As autoridades de saúde dos Estados Unidos recomendaram esta terça-feira "uma pausa" na administração da vacina anti-covid-19 de dose única Johnson & Johnson, para permitir investigar os relatos de coágulos sanguíneos potencialmente associados à toma do fármaco.

A notícia surge um dia após o Grão-Ducado ter recebido a primeira remessa da vacina que inclui 2.400 doses. Numa declaração conjunta, o Centro para Controlo e Prevenção de Doenças e a Food and Drug Administration (entidade reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos) afirmam estar a investigar os casos de coágulos sanguíneos detetados em seis mulheres nos dias a seguir À toma da Janssen, em combinação com contagens de plaquetas reduzidas.

O Contacto questionou o Ministério da Saúde luxemburguês para saber como as autoridades vão proceder após a recomendação de suspensão das autoridades americanas mas aguarda ainda resposta. Ainda ontem a tutela dizia apenas ao Contacto que as doses serão "serão administradas nos próximos dias".



O que precisa de saber sobre a vacina Janssen O primeiro lote de vacinas da farmacêutica Johnson & Johnson chega esta segunda-feira ao Grão-Ducado.

Mais de 6,8 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson (J&J) já foram administradas nos Estados Unidos. As primeiras doses começaram também a chegar nos últimos dias à Europa. O Grão-Ducado recebeu 2.400 esta segunda-feira, e deverá receber mais 2.400 até ao fim de abril, num total de 276.156 doses previstas.

Contrariamente aos outros três antídotos administrados no Grão-Ducado a Janssen é de toma única, uma vantagem em relação às concorrentes. Casos semelhantes com a vacina da AstraZeneca (que passou a designar-se Vaxvezria) levaram recentemente a uma suspensão temporária do fármaco em vários países europeus, incluindo o Luxemburgo. As autoridades luxemburguesas retomaram, entretanto, a administração da Vaxvezria em todos os grupos etários a partir dos 18 anos.



(Com Lusa)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.