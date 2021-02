Álcool no sangue continua a ser uma das principais infrações registadas nas estradas do país.

Autoridades apreendem cinco cartas de condução

Só entre sexta e sábado, cinco condutores ficaram impedidos de conduzir, sendo o álcool no sangue um dos principais motivos por de trás das infrações registadas pelas autoridades nas estradas de todo o país.

Logo por volta das 20h, em Beaufort, um condutor despistou-se. Chegados ao local, os agentes da polícia grã-ducal procederam a um teste de álcool para determinar as causas do acidente. Com o dobro da quantidade permitida de álcool no sangue, o condutor ficou imediatamente sem carta de condução.

Pouco depois, em Dudelange, a ingestão de bebidas álcoolicas em excesso motivou outro acidente. Sem ferimentos, o condutor embateu violentamente contra um separador e acabou por ficar também impedido de conduzir.

Já depois do horário do recolher obrigatório, por volta da meia noite, outro condutor perdeu a carta de condução, depois de ter sido flagrado a 116 km/h em vez dos 70 km/h permitidos na Kockelscheuer Boulevard.

Mais tarde, por volta das 2h30 da manhã, a polícia foi dar com um condutor adormecido ao volante, num parque de estacionamento. Embora o carro não estivesse em andamento, estaria ligado e de luzes acesas, motivo pelo qual o automobilista acabou também por ficar sem habilitação legal para conduzir. Na prova dos nove, a sonolência foi explicada pela elevada quantidade de álcool detetado no teste do balão.

Finalmente, foi por volta das 3h30, em Strassen, perto da estrada de Arlon, as autoridades depararam-se com um caso semelhante. De acordo com o boletim da ocorrência, a viatura não estava correctamente registada, o condutor não tinha os documentos legais e ainda mantinha os pneus de verão. Alertados pelo cheiro do álcool, os agentes realizaram um teste de do balão. O resultado acabou por determinar a cassação da carta de condução.

