O Automóvel Clube do Luxemburgo fala numa situação sem precedentes no país.

Automóveis. Avarias na bateria dispararam no confinamento

Diana ALVES O Automóvel Clube do Luxemburgo fala numa situação sem precedentes no país.

Já há vários anos que a maior parte das intervenções dos mecânicos do Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) se prende com problemas na bateria dos veículos. E parece que o confinamento só veio acentuar a situação.

De acordo com o ACL, este tipo de avaria disparou 47% entre meados de março e o final do mês de maio, face a igual período de 2019. Uma situação sem precedentes no país.

Na opinião deste organismo, este aumento deve-se ao “efeito combinado do envelhecimento do parque automóvel (a idade média é de 7,5 anos enquanto o tempo médio de vida de uma bateria é de quatro anos) e a imobilização prolongada dos veículos por causa do confinamento”.

O ACL acrescenta também que outra das razões das intervenções dos mecânicos do Automóvel Clube prende-se com os pneus. Não só porque hoje em dia muitos carros não têm pneu sobressalente, mas também porque muitas pessoas não sabem mudar o pneu.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.