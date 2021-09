Fase de testes arranca este mês.

Autoestrada 13

Túnel Markusberg recebe segundo radar inteligente do Grão-Ducado

Susy MARTINS Fase de testes arranca este mês.

A autoestrada A13 vai alojar o segundo radar inteligente do Grão-Ducado, no túnel Markusberg. A instalação do aparelho acontece desde junho passado e a partir de 20 de setembro arranca a fase de testes.

Este vai ser o primeiro radar do género numa autoestrada do país, depois do que está a funcionar na nacional N11, entre Waldhof e Gonderange. O aparelho calcula a velocidade média dos veículos através de duas colunas (uma em cada extremidade do troço) equipadas com câmaras de infravermelhos e sistemas de deteção. O radar identifica a viatura através da matrícula.

O troço em causa no túnel Markusberg é de 1.575 metros. A velocidade máxima permitida neste e noutros túneis do país é de 90km/h. Há uma tolerância de 3km/h.

Radares fixos ativos há cinco anos no Luxemburgo Ministro da Mobilidade e Transportes diz que os radares têm tido um papel importante na diminuição da sinistralidade rodoviária.

Na fase de testes, que durará algumas semanas os automobilistas não serão multados. Desconhece-se para já a data exata da entrada em funcionamento do aparelho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.