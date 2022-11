A medida tem sido amplamente reivindicada pelos sindicatos, após vários casos de ataques a estes profissionais.

Transportes

Autocarros regionais vão ter cabines de proteção para motoristas

Susy MARTINS A medida tem sido amplamente reivindicada pelos sindicatos, após vários casos de ataques a estes profissionais.

Os autocarros das linhas RGTR (regionais) vão ter cabines de proteção para os motoristas em 2023. A garantia dada pelo ministro do Trabalho Georges Engel, e pelo seu homólogo da Mobilidade, François Bausch, numa resposta parlamentar recente.

Os responsáveis dizem que o dispositivo já está incluído no Orçamento de Estado para 2023. Segundos os governantes, algumas empresas privadas de transporte já instalaram as cabines de proteção por iniciativa própria, com o objetivo de proteger os condutores de agressões.

A medida tem sido amplamente reivindicada pelos sindicatos, após vários casos de ataques a estes profissionais.

Há um problema com o crime em Mont-Saint-Martin? "Não é uma região sem lei" Não circulam autocarros entre o Luxemburgo e Mont-Saint-Martin depois das 18h30. O motivo? Vários incidentes violentos registados nos últimos meses, que a autarquia francesa rejeita.

De acordo com os ministros, desde o início de 2022, houve mais de uma dezena de agressões contra motoristas de autocarros. Números que podem ser mais elevados, já que muitas das agressões não são denunciadas às autoridades.



Em 2021 tinham sido registados 18 casos contra os condutores das linhas RGTR, quando em 2020 tinham sido três. Em 2019 houve registo de nove casos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.