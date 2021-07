O jogador foi notificado pela Câmara de Lisboa para "repor a legalidade urbanística" no terraço do seu apartamento de sete milhões de euros. E ainda pode pagar uma multa.

Ronaldo obrigado a alterar polémica marquise da casa de luxo em Lisboa

Redação O jogador foi notificado pela Câmara de Lisboa para "repor a legalidade urbanística" no terraço do seu apartamento de sete milhões de euros. Tem um prazo de 15 dias para demolir ou legalizar a obra feita "sem autorização". E ainda pode pagar uma multa.

A já famosa marquise de Cristiano Ronaldo no seu apartamento no último andar do luxuoso prédio da Rua Castilho, em Lisboa, volta a ser tema de notícia em Portugal.



A Câmara Municipal de Lisboa (CML) notificou o jogador, no passado dia 21 de julho, para mudar a estrutura metálica preta envidraçada que construiu no enorme terraço e onde possui uma espécie de ginásio na "penthouse" mais cara de Portugal.

Cristiano Ronaldo "tem de proceder à reposição da legalidade urbanística" do seu terraço e "num prazo de 15 dias", decidiu a autarquia de Lisboa de acordo com a notícia avançada na quinta-feira pelo Correio da Manhã.

A decisão da autarquia surge na sequência de uma vistoria à marquise realizada por técnicos da Divisão de Fiscalização da CML, no passado dia 1 de julho, e dita que o futebolista tem de "repor as condições existentes antes da execução dos trabalhos [da marquise] verificados agora pela vistoria", decidiu a CML, citada por estes diário português.

Além de ter de mudar a marquise, Cristiano Ronaldo pode ainda vir a ser multado. "A intervenção na cobertura, tendo sido realizada sem autorização [camarária], está sujeita a abertura de processo de contraordenação, o qual já está a seguir a sua tramitação nos serviços" da autarquia, indicou a CML.

Demolir ou legalizar

Contudo, o famoso proprietário da marquise pode não ter de abdicar desta estrutura exterior e onde tem uma vista de 360º sobre Lisboa, no 13º andar do luxuoso edifício "Castilho 203". Mas para tal tem de a legalizar. E tem 30 dias para o fazer.

A câmara informou o jogador de que "tem a possibilidade de, em sede de audiência de interessados, submeter à CML um procedimento de legalização, desde que sejam observadas todas as normas legais e regulamentares aplicáveis de acordo com o artigo 102º-A, do RJUE [Regime Jurídico da Urbanização e Edificação], num prazo de 30 dias", cita o Correio da Manhã.

De acordo com a TVI, a vistoria à marquise foi acompanhada pelo arquiteto que assinou o projeto do prédio, José Mateus, que foi quem denunciou esta construção ilegal.

"Comprou um apartamento no edifício Castilho 203, cuja arquitetura foi desenhada pela ARX, atelier que fundei com o meu irmão Nuno, em 1991, e que baseia o seu trabalho, tal como CR7, numa dedicação extrema, níveis de exigência altíssimos, trabalho diário duríssimo. Assistir ao desrespeito e à conspurcação de forma ignóbil do nosso trabalho, da nossa arquitetura, sem ter cumulativamente a anuência dos arquitetos, dos vizinhos e sem projeto aprovado pela CML, construindo à bela 'maneira antiga' uma marquise no coroamento do edifício, é algo a que não vou assistir parado", declarou José Mateus revoltado nas redes sociais.

A notícia da TVI avança ainda que agora terá lugar uma "audiência de interessados" em que Cristiano Ronaldo ou o arquiteto José Mateus "se podem pronunciar sobre a forma de repor a legalidade", segundo a legislação em vigor. Contudo, para a legalização o jogador terá de ouvir os restantes condonimos do Edifício "Castilho 203".

Veja o apartamento de Cristiano Ronaldo neste vídeo promocional da "penthouse" quando estava ainda à venda, há três anos, comercializado pela Vanguard Properties Portugal.

Vista panorâmica sobre Lisboa

Esta ‘penthouse’ a estrear que foi adquirida por Cristiano Ronaldo por 7,35 milhões de euros, em 2019, possui 287 metros de área coberta e um terraço com 260 metros quadrados com uma vista panorâmica da capital portuguesa. No interior deste T3 todos os quartos têm WC privativo e vistas sobre a capital. O terraço conta com piscina, lareira, jardim.

