Autarquia francesa apresenta queixa contra residente de Belvaux por depósito ilegal de lixo

Não é a primeira vez que a autarquia de Rédange se vê confrontada com o depósito ilegal de resíduos no seu território vindo do outro lado da fronteira.

Diana ALVES Não é a primeira vez que a autarquia de Rédange se vê confrontada com o depósito ilegal de resíduos no seu território vindo do outro lado da fronteira.

O presidente da Câmara Municipal de Rédange, em França, apresentou queixa contra um residente de Belvaux, no Luxemburgo, por depósito ilegal de lixo na via pública. A notícia foi avançada pela edição francesa da RTL, que mostra imagens dos resíduos amontoados, entre os quais se vêem sacos de lixo, caixas de cartão, embalagens de plástico e até pedaços de móveis.

Numa publicação feita na rede social Facebook, a autarquia de Rédange explica que o caso foi reportado por um "eleito local" que, entre os resíduos, encontrou correspondência com o nome e até a morada do autor deste depósito ilegal de lixo.

Como sublinha a RTL, esta não é a primeira vez que a autarquia de Rédange se vê confrontada com o depósito ilegal de resíduos no seu território vindo do outro lado da fronteira. Em janeiro de 2020 quase 200 toneladas de resíduos foram depositados ilegalmente entre Belval e Audun-le-Tiche. Uma empresa de transporte luxemburguesa estava envolvida no caso.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.