Pobreza

Autarquia da capital pede ajuda para combater mendicidade

Redação A burgomestre da Cidade do Luxemburgo apelou à ação do ministro do Interior para gerir a situação.

A autarquia da capital pediu recentemente ajuda ao ministério do Interior para acabar com o fenómeno da mendicidade. A revelação foi feita pela burgomestre, Lydie Polfer, que considera o fenómeno "um problema de saúde pública", durante o pequeno-almoço mensal com a imprensa.

"Levei ao ministro fotografias que recebemos para mostrar o que estas pessoas deixam para trás [nos sítios onde se refugiam]", acrescentou.

Segundo o Virgule, a burgomestre referiu a necessidade de uma ação mais sólida por parte da polícia face às pessoas que pernoitam nas entradas dos edifícios.

Um problema que afeta em particular as zonas da gare e da parte alta da cidade, o centro histórico.

Desde julho, as autoridades policiais estão autorizadas a remover todos os que estão a impedir o acesso a edifícios públicos ou privados, mas de acordo com a burgomestre, as autoridades têm atuado de forma "bastante reticente".

Lydie Polfer sublinhou ainda a necessidade de intervir à noite em vez de esperar para fazê-lo na manhã seguinte.

A autarca reiterou que o combate à mendicidade organizada se prende com a dificuldade em ajudar estas pessoas. "Elas recusam todo o apoio e contacto com os trabalhadores que andam nas ruas e que fazem a ligação entre as pessoas em situação de sem-abrigo e as instituições sociais."

