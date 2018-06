O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, na ilha cabo-verdiana de Santiago, esteve de visita ao Luxemburgo na sexta-feira e sábado. A visita de José Alves Fernandes teve como objetivos a captação de investidores cabo-verdianos para projetos no concelho e a parceria com comunas luxemburguesas.

Autarca de Cabo Verde quer parcerias com Luxemburgo

Henrique DE BURGO Esta foi a primeira visita do autarca ao Grão-Ducado, a convite da associação “Filhos de Santa Catarina” e com o apoio da Embaixada de Cabo Verde.

“A cooperação descentralizada faz parte da nossa agenda e queremos aproveitar as oportunidades que existem. O Luxemburgo tem sido um parceiro estratégico no desenvolvimento de Cabo Verde e esperamos que isso aconteça também ao nível das autarquias”, disse o presidente da Câmara ao Contacto.

José Alves Fernandes foi recebido nas comunas de Differdange, Esch-sur-Alzette e Bertrange e confirma que houve “muita disponibilidade e interesse” em estreitar as relações com a autarquia de Santa Catarina. “Houve interesse em fazer parcerias. Foram abordadas as áreas de educação, saneamento, habitação, proteção civil, desporto e cultura. Podemos ter resultados muito concretos nos próximos tempos, com o objetivo de ajudar a população e o desenvolvimento do concelho”, assegura José Alves Fernandes.

Visita em outubro

O edil regressou a Cabo Verde também com a garantia de que o burgomestre de Differdange, Roberto Traversini, irá visitar o concelho cabo-verdiano no mês de outubro. Nesta que foi a sua primeira visita ao Grão-Ducado, José Alves Fernandes teve ainda um encontro com a comunidade cabo-verdiana em Roeser. O objetivo do encontro foi “informar os conterrâneos sobre os projetos em curso no concelho” e procurar diversos investidores para diferentes projetos.

O edil de Santa Catarina esteve ainda em Colmar-Berg para receber uma ambulância, oferecida pelo empresário luxemburguês Albert Schemel (terceiro à direita na foto).