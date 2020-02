Bombeiros australianos garantem que o pior já passou em Nova Gales do Sul, o estado mais afetado.

Austrália. Incêndios estão finalmente controlados

Ana Patrícia CARDOSO

O anúncio foi feito esta quinta-feira, 13, pelo porta-voz Rob Rogers, comissário adjunto do Serviço de Bombeiros de Nova Gales do Sul. "A partir desta tarde, todos os incêndios em Nova Gales do Sul estão controlados. Estas são boas notícias", afirmou à AFP.

Os fogos sem precedentes em território australiano queimaram mais de 10 milhões de hectares no leste e sul do país, matando pelo menos 33 pessoas e mil milhões de animais. Mais de duas mil casas foram destruídas.

Os incêndios foram causados por uma seca prolongada e o ano mais quente de que há registo na Austrália. Logo em seguida, seguiram-se os períodos de chuva mais graves em 30 anos, extinguindo grande parte dos incêndios.

Estes extremos têm sido apontados como o resultado das mudanças climáticas que se tornaram já um combate à escala mundial com a ativista Greta Thunberg, de apenas 17 anos, na liderança.

"Depois do que tem sido uma temporada de incêndios verdadeiramente devastadora tanto para os bombeiros quanto para os residentes que sofreram tanto nesta temporada, todos os incêndios estão agora contidos em Nova Gales do Sul", disse Rogers à AFP.

"Nem todos os incêndios estão já apagados, ainda há alguma atividade no extremo sul do estado, mas todos estão contidos para que possamos realmente concentrar as ajudas nas pessoas".