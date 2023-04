A polícia registou 2.627 infrações no ano passado.

Segurança

Aumentaram os furtos, ameaças e agressões na capital

Filipa MATIAS PEREIRA Desde 2019, as autoridades luxemburguesas têm registado um aumento de infrações da lei. Furtos, ameaças, agressões verbais e incidentes com pessoas alcoolizadas estão no topo da lista.

A polícia grã-ducal tem vindo a registar um aumento do número de violações da lei na Cidade do Luxemburgo. De acordo com os dados revelados ao Luxemburger Wort, no ano passado houve 2.627 infrações.

Os dados da força de segurança indicam que em 2019 o número de infrações foi de 1.582. No ano seguinte, este indicador sofreu uma ligeira alteração, aumentando para os 1.595.

A tendência de crescimento manteve-se em 2021 e o número de ilegalidades subiu para as 1.741, apesar do impacto da covid-19, que impôs limitações nas deslocações. No último ano, já com a pandemia ultrapassada, as infrações continuaram a subir e foram reportadas 2.627 ilegalidades.

Estes números dão força às recentes declarações da burgomestre da Cidade do Luxemburgo sobre a segurança na capital. "Não se trata de um sentimento de insegurança, mas de uma realidade de insegurança", disse Lydie Polfer durante uma discussão na comuna sobre a instalação de câmaras de vigilância.

A autarca sublinhou ainda que houve um aumento do número de incidentes na zona de Hamilius e avançou alguns números: 423 infrações da lei em 2019, 503 em 2020, 564 em 2021 e 963 no ano passado.

Mais de metade das violações registadas pela força de segurança são furtos, seguindo-se ameaças, agressões verbais e incidentes com pessoas alcoolizadas.

Place Hamilius. 24 câmaras de vigilância para aumentar segurança A burgomestre espera que até julho o sistema de videovigilância seja instalado na Hamilius, place Aldringen e avenue Monterey.

Na semana passada, o conselho comunal aprovou a instalação de mais 21 câmaras de vigilância na Cidade do Luxemburgo. O boulevard Royal, a parte superior da Grand-rue, a rue Aldringen e parte da rue de la Post são alguns dos locais onde serão instalados estes dispositivos.

