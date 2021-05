Nova disciplina será lecionada já no próximo ano letivo, que arranca em setembro.

Aulas de ciências digitais nos liceus a partir de setembro

Manuela PEREIRA Nova disciplina será lecionada já no próximo ano letivo, que arranca em setembro.

Em plena semana de exames nacionais de fim de estudos secundários, o ministro da Educação, Claude Meisch, divulgou esta terça-feira a criação de uma nova disciplina nos liceus e já para este ano.

Assim, a partir do ano letivo 2021/2022, os alunos das turmas inferiores do ensino secundário [clássico e geral] vão ter aulas de ciências digitais. O ministro da Educação considera que as "competências digitais são indispensáveis para uma participação ativa na sociedade e serão ainda mais imprescindíveis no futuro".

Os alunos de 18 liceus estão assim abrangidos por esta novidade no programa curricular em setembro. O anúncio da criação desta disciplina foi feito pelo ministro da tutela numa conferência de imprensa, no Fórum Geesseknäppchen, na cidade do Luxemburgo.

PISA. Alunos do Luxemburgo abaixo da média da OCDE na leitura e nas ciências Resultados de 2018, da avaliação trienal de alunos de 15 anos, de todo o mundo, feita pela OCDE, mostra também que, no ano em análise, mais de metade dos estudantes, dessa idade, no Grão-Ducado, estavam ligados a contextos de imigração.

No último estudo anual do PISA, o programa internacional de avaliação de estudantes, os alunos do Luxemburgo surgem abaixo da média da OCDE na leitura e nas ciências, tendo mesmo registado uma regressão em relação aos dados de 2015.

