Aulas de apoio para alunos prolongadas até ao Natal

As aulas de apoio online gratuitas criadas pelo Ministério da Educação para ajudar os alunos a rever a matéria durante o confinamento vão prolongar-se durante o primeiro trimestre do novo letivo 2020/2021, ou seja até às férias escolares do Natal.

Diana ALVES

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Claude Meisch, segundo a edição francesa do Luxemburger Wort. A chamada "Escola de Verão", inicialmente prevista para durar até 11 de setembro, arrancou no dia 31 de agosto com cerca de 6.000 alunos inscritos, sobretudo do ensino fundamental.



A iniciativa foi lançada pelo ministério liderado por Claude Meisch numa tentativa de limitar os efeitos negativos da crise sanitária no ensino, após um ano letivo marcado pelo encerramento das escolas devido à pandemia de covid-19. Recorde-se que, na semana passada, o Ministério da Educação colocou à disposição dos alunos do ensino fundamental e do secundário material didático que os ajuda a rever a matéria.

Os conteúdos, que também são usados nas aulas de apoio, estão disponíveis no site schouldoheem.lu (na secção "Summerschool 2020") e são gratuitos. Para aceder, é necessário o nome de utilizador IAM do aluno.

Quanto às medidas sanitárias que vão ser implementadas para o novo ano letivo, estas só serão conhecidas na próxima sexta-feira, 4 de setembro, após o Conselho de Ministros. Note-se que o Ministério da Educação enviou uma carta esta segunda-feira aos pais de alunos para informar que os primeiros convites do Instituto de Saúde do Luxemburgo (LIH, na sigla inglesa) já foram enviados ao pessoal docente e aos alunos para efetuar um teste à covid-19 antes do início do ano letivo. A medida está inserida no plano do executivo para lutar contra a propagação do coronavírus.



