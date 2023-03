O Luxemburgo seguiu a tendência europeia, em 2021, com uma subida do número de novos cidadãos, face a 2020. Já Portugal, foi o país com a segunda maior quebra na atribuição deste título.

Atribuição de títulos de cidadania aumentou 14% na União Europeia

Em 2021, 827 mil pessoas adquiriram a cidadania do Estado-membro da União Europeia (UE) onde residiam, o que representou um aumento de cerca de 14%(+98.300 pessoas) face a 2020, segundo os dados revelados esta terça-feira, pelo Eurostat.

Em termos absolutos, os maiores aumentos nas aquisições de cidadania foram registados em França (+43.900 títulos concedidos, em comparação com 2020), Alemanha (+18.800), Espanha (+17.700), Suécia (+9.200) e Áustria (+7.200).

No Luxemburgo, também se verificou um aumento das atribuições de cidadania entre 2020 e 2021, depois de uma quebra desde de 2018. No Grão-Ducado, foram atribuídos 4.933 títulos de cidadania em 2021, face a 4.640, no ano anterior.

Em contrapartida, as maiores diminuições foram observadas em Itália (-10.300 cidadanias italianas concedidas em comparação com 2020), Portugal (-7.600), Grécia (-3.200), Finlândia (-1.200) e Chipre (-800).

No total, houve 10 países da UE que registaram um decréscimo no número de cidadanias concedidas.

Marroquinos são o maior grupo entre os novos cidadãos da UE

Tal como em 2020, a maioria (85%) dos que obtiveram a cidadania de um Estado-membro da UE, em 2021, eram cidadãos originários de um país não comunitário ou apátridas. Já os cidadãos de outro país da UE representavam 13% do número total de cidadanias adquiridas no Estado-membro onde presentemente residiam.

Tal como aconteceu em 2020, em 2021, os marroquinos representaram o maior grupo entre os novos cidadãos da UE: foi atribuída a cidadania a 86.200 pessoas originárias de Marrocos, das quais 71% adquiriram cidadania espanhola ou francesa.

Os sírios foram o segundo grupo com mais pedidos concedidos. Dos 83.500 atribuídos, a maioria (70%) correspondeu à cidadania sueca ou dos Países Baixos.

Os albaneses, o terceiro grupo, representaram 32.300 dos títulos de cidadania concedidos, em 2021, na UE, tendo 70% obtido cidadania italiana.

No conjunto dos cidadãos originários de um país não comunitário, que obteve a cidadania de um país da UE, destacam-se ainda os de origem turca (25.700, 48% adquiriram a cidadania alemã), brasileira (20.400, 65% adquiriram a cidadania portuguesa ou italiana), argelina (19.300, 80% adquiriram a cidadania francesa), ucraniana (18.200, 37% adquiriram a cidadania polaca ou italiana), russa (17.300, 45% adquiriram a cidadania alemã e francesa) e paquistanesa (16.600, 62% adquiriram a cidadania espanhola e italiana).

Os romenos (28.600 pessoas), polacos (12.500) e italianos (10.100) continuaram a ser os três maiores grupos de cidadãos da UE que adquiriram a cidadania de outro Estado-Membro da UE, sublinha o Eurostat.

A maioria dos novos títulos de cidadania foi concedida por Espanha (144.000; 17% do total da UE), França (130.400; 16%), Alemanha (130.000; 16%), Itália (121.500; 15%) e Suécia (89.400 ou 11%). Estes países representaram 75% das novas cidadanias concedidas na UE em 2021.



Contudo, se se considerar a aquisição de cidadania por cada mil pessoas, os três países que apresentam uma maior proporção são a Suécia (8.6), o Luxemburgo (7.8) e os Países Baixos (3.6).

Taxa de naturalização: Portugal entre os primeiros

No que respeita à taxa de naturalização, a mais alta, em 2021, foi registada na Suécia, com a atribuição de 10 títulos de cidadania por cada 100 não-nacionais residentes. Seguiram-se os Países Baixos (5,4), a Roménia (4,6), Portugal (3,7) e Bélgica e Espanha (ambos com 2,7).

No outro extremo da tabela, com as taxas de naturalização mais baixas, inferiores a 1 aquisição de nacionalidade por 100 não-nacionais residentes, ficaram a Lituânia (0,2), a Letónia (0,3), a Estónia (0,5), e a República Checa Croácia e Eslováquia (as três com um rácio de 0,7).

No Luxemburgo, o rácio ficou abaixo de 2.

