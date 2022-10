Caso remonta a 1986 e envolve um encontro com um ator, que na altura era menor, numa festa.

Ator Kevin Spacey ilibado em caso de agressão sexual a menor

AFP Caso remonta a 1986 e envolve um encontro com um ator, que na altura era menor, numa festa.

O ator Kevin Spacey foi ilibado, por um tribunal civil de Nova Iorque, da acusação de agressão sexual ao ator Anthony Rapp. Caso remonta a 1986, quando Rapp tinha apenas 14 anos e eram ambos eram atores em peças da Broadway.

O júri chegou à decisão após uma breve deliberação, rejeitando a indemnização de 40 milhões de euros exigida por Anthony Rapp, atualmente com 50 anos.

"Spacey está satisfeito por viver num país onde os cidadãos têm o direito de ser julgados por jurados imparciais que tomam as suas decisões com base em provas e não em rumores ou redes sociais", disse a advogada Jennifer Keller à AFP, afirmando estar satisfeita com o "veredicto rápido e claro" e acrescentando que "foi feita justiça".

Na altura, Rapp (que era menor) afirmou que durante uma festa Kevin Spacey, que teria 26 anos, carregou-o "como um noivo carrega a sua noiva", antes de o deitar numa cama e deitar-se ao seu lado totalmente vestido. Já o ator mais velho disse ter-se encontrado com Rapp em maio de 1986, mas também com outro comediante, John Barrowman, com 19 anos na altura, e que tinha flertado com o último e não com o menor. O júri deliberou que não houve provas suficientes para provar a agressão.



A denúncia feita em finais de outubro de 2017, no início do movimento #metoo, foi seguida por outras acusações de agressão sexual contra o ator atualmente com 63 aos.

Um outro processo contra Spacey ainda está a decorrer no Reino Unido, por agressões sexuais contra três homens, entre março de 2005 e abril de 2013, quando era diretor de um teatro londrino. Em julho, o protagonista da série "House of Cards" declarou-se inocente.



Kevin Spacey ficou conhecido com os papéis em "Sete" (1995) e "Suspeitos do Costume". Ganhou o Óscar de Melhor Actor por "Beleza Americana", em 2000. Desde que estas acusações vieram à tona que Hollywood deixou de o chamar para trabalhar.





